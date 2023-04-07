«Турон»
Эта команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Ныне «Турон» занимает предпоследнее 13 место в таблице с 2 очками в активе.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 стартовых матчах чемпионата забито всего 3 мяча.
В своем предыдущем поединке «Турон» дал бой одному из фаворитов чемпионата . На выезде команда сыграла вничью с «Бунедкором» (0:0).
«Турон» пока не добыл ни единой победы в чемпионате. Да и вообще, команде явно светит борьба за выживание в элите.
В этом поединке хозяева постарается дать бой более крепкому сопернику. Правда, для этого нужно серьезно прибавлять в плане реализации.
«Олимпик» Ташкент
Эта команда нынешний сезон начала, в целом, на своем уровне. Сейчас «Олимпик» Ташкент находится на 9 месте в турнирной таблице.
Главной проблемой команды является ненадежная оборона. В 4 турах ташкентцы пропустили 6 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Олимпик» Ташкент минимально уступил «Андижану».
Более того, уже на протяжении двух туров команда не забивает. Так что в этой встрече гостям кровь из носу нужно атаковать.
И уж наверняка «олимпийцы» в этой встрече сыграют с позиции силы. Ресурсы для этого у гостей имеются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Турона» предлагают — 2.20.
На викторию «Олимпика» Ташкент дают — 3.54, ничья оценена — в 3.02.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.31.