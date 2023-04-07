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    «Турон» — «Олимпик» Ташкент. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Узбекистана, 7 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Турон» — «Олимпик» Ташкент
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    Тимур Кападзе
    «Турон» сыграет на своем поле с «Олимпиком» Ташкент в рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:55 мск. «Турон» — «Олимпик» Ташкент: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Турон»

    Эта команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Ныне «Турон» занимает предпоследнее 13 место в таблице с 2 очками в активе.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 стартовых матчах чемпионата забито всего 3 мяча.

    В своем предыдущем поединке «Турон» дал бой одному из фаворитов чемпионата . На выезде команда сыграла вничью с «Бунедкором» (0:0).

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    «Турон» пока не добыл ни единой победы в чемпионате. Да и вообще, команде явно светит борьба за выживание в элите.

    В этом поединке хозяева постарается дать бой более крепкому сопернику. Правда, для этого нужно серьезно прибавлять в плане реализации.

    «Олимпик» Ташкент

    Эта команда нынешний сезон начала, в целом, на своем уровне. Сейчас «Олимпик» Ташкент находится на 9 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является ненадежная оборона. В 4 турах ташкентцы пропустили 6 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Олимпик» Ташкент минимально уступил «Андижану».

    Более того, уже на протяжении двух туров команда не забивает. Так что в этой встрече гостям кровь из носу нужно атаковать.

    И уж наверняка «олимпийцы» в этой встрече сыграют с позиции силы. Ресурсы для этого у гостей имеются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Турона» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Олимпика» Ташкент дают — 3.54, ничья оценена — в 3.02.

    Обеим командам нужно срочно прибавлять в плане реализации, чем они и займутся в этом поединке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.31.

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    «Турон» — «Олимпик» Ташкент: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. В Яйпане забьют все!
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