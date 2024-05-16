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    Американцы оформят разгромную победу над французами?

    США — Франция. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч чемпионата мира, 16 мая 2024 года

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    США
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 16 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. США — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 16 Мая 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 21:20 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    США

    Турнирное положение: У сборной США на чемпионатах мира играет талантливая молодежь. Но иногда результат на выходе получается не очень удовлетворительным.

    Последние матчи: За три сыгранных поединка звездно-полосатые смогли победить всего лишь в одном матче (6:1 с Германией), поэтому парням Куинна нужно перезарядиться.

    США — Франция: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В предстоящем поединке не сможет принять участие голкипер Алекс Лайон, получивший травму руки в одном из последних матчей.

    Общий тонус клуба: С французами получится довольно проходной матч, где шайбы в ворота европейцев будут залетать с легкостью.

    Франция

    Турнирное положение: Уже который год сборная Франции находится в перманентном кризисе и набирает очки с очень большими сложностями.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: На данном чемпионате мира удалось одержать одну победу, которая пришлась на последний сыгранный матч против Польши — 4:2.

    Травмированные игроки: В отличие от американцев европейская сборная команда может рассчитывать на всех хоккеистов обоймы.

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    Общий тонус клуба: В матче против американцев шансов на положительный исход практически не видится, поскольку обе команды совершенно разных уровней игры в хоккей.

    Статистика для ставок

    • Американцы проигрывали французам последний раз в 1997 году

    • Последний матч между этими командами завершился со счетом 9:0 в пользу североамериканцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 44.00.

    Прогноз: Американцам очень нужны очки, поэтому они не позволят французам ничего вразумительного в предстоящей игре

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается достаточно результативным

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.53.

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    США — Франция. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 16 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч США — Франция с коэффициентом 1.95.
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