США
Франция
США
Турнирное положение: У сборной США на чемпионатах мира играет талантливая молодежь. Но иногда результат на выходе получается не очень удовлетворительным.
Последние матчи: За три сыгранных поединка звездно-полосатые смогли победить всего лишь в одном матче (6:1 с Германией), поэтому парням Куинна нужно перезарядиться.
США — Франция: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящем поединке не сможет принять участие голкипер Алекс Лайон, получивший травму руки в одном из последних матчей.
Общий тонус клуба: С французами получится довольно проходной матч, где шайбы в ворота европейцев будут залетать с легкостью.
Франция
Турнирное положение: Уже который год сборная Франции находится в перманентном кризисе и набирает очки с очень большими сложностями.
Последние матчи: На данном чемпионате мира удалось одержать одну победу, которая пришлась на последний сыгранный матч против Польши — 4:2.
Травмированные игроки: В отличие от американцев европейская сборная команда может рассчитывать на всех хоккеистов обоймы.
Общий тонус клуба: В матче против американцев шансов на положительный исход практически не видится, поскольку обе команды совершенно разных уровней игры в хоккей.
Статистика для ставок
- Американцы проигрывали французам последний раз в 1997 году
- Последний матч между этими командами завершился со счетом 9:0 в пользу североамериканцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 44.00.
Прогноз: Американцам очень нужны очки, поэтому они не позволят французам ничего вразумительного в предстоящей игре
- 1.84Казахстан — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.85Канада — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Альтернативный прогноз: Матч ожидается достаточно результативным
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.53.