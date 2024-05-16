Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. Хуркач — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт на этой неделе присоединился к небольшой компании действующих игроков, которым удалось дойти до четвертьфинала на всех «Мастерсах».

В четвертом раунде польский теннисист одержал волевую победу над Себастьяном Баэсом — 5:7, 7:6, 6:4.

Хуркач проиграл первый сет и сразу же отдал гейм на подаче во втором, но в итоге совершил камбэк.

Особенно показательной получилась решающая партия — Хуби проиграл на своей подаче лишь шесть очков.

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Но все-таки главным успехом Хуркача на текущем турнире пока остается разгромная победа над Рафаэлем Надалем во втором круге — 6:1, 6:3.

Пол

Томми тем временем в 1/8 финала остановил прошлогоднего чемпиона Рима Даниила Медведева.

Такого сценария, конечно, никто не ждал, американец спокойно разобрался с российским теннисистом — 6:1, 6:4.

Медведеву и перед этим было нелегко, но поражение от Пола все равно стало сюрпризом.

В первой партии Пол сделал сразу три брейка, воспользовавшись ужасной игрой Даниила на подаче. В следующем сете Медведев играл получше, но этого было явно недостаточно для камбэка.

Пол пока не проиграл ни сета на этом турнире. Перед этим он выиграл у Аслана Карацева и Доминика Кепфера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.68, победу Пола букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: в отличие от Медведева, поляк вряд ли позволит американцу коллекционировать геймы, заработанные на приеме.

Если у Хуби не будет проблем с подачей, он, скорее всего, тормознет Пола, который впервые за долгое время выиграл на грунте три матча подряд на таком уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача с форой по геймам (-1,5) за 1.88.