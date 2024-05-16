В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «О2 Арене» 16 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Канада — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Канада

Турнирное положение: Исходя из имений большинства хоккейных экспертов именно сборная Канады имеет больше всего шансов защитить свой титул.

Последние матчи: Правда в поединке против сборной Австрии случилось что-то непонятное после счета 6:1, когда европейцы смогли сравнять счет в поединке.

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Травмированные игроки: Проблем со здоровьем у канадских хоккеистов нет, поэтому в предстоящем поединке участие примут все заявленные игроки.

Общий тонус клуба: С норвежцами никаких проблем не возникнет, тем более канадцам нужно восстанавливать свою репутацию после непонятного матча против австрийцев.

Норвегия

Турнирное положение: Относительно перспектив сборной Норвегии были расхожие мнения, но на вылет она не претендует в любом случае.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Коллектив Юханссона успел сыграть уже четыре поединка на чемпионате мира, н победу он смог одержать только одну. В крайнем матче были обыграны датчане со счетом 2:0.

Травмированные игроки: Скандинавская дружина может рассчитывать на всех хоккеистов в обойме.

Общий тонус клуба: После победны над канадцами год назад хоккеисты самой сильной сборной команды мира захотят отомстить своему обидчику по полной программе.

Статистика для ставок

Канадцы на протяжении пяти матчей не знают поражений

Норвежцы победили канадцев на прошлом чемпионате мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 39.00.

Прогноз: Канадцы победят, но сильного разрыва в счете не будет

Альтернативный прогноз: После перестрелки с австрийцами будет спокойный матч с минимумом голов

Ставка: Ф2 (+4) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.46.