Канада
Норвегия
Канада
Турнирное положение: Исходя из имений большинства хоккейных экспертов именно сборная Канады имеет больше всего шансов защитить свой титул.
Последние матчи: Правда в поединке против сборной Австрии случилось что-то непонятное после счета 6:1, когда европейцы смогли сравнять счет в поединке.
Канада — Норвегия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблем со здоровьем у канадских хоккеистов нет, поэтому в предстоящем поединке участие примут все заявленные игроки.
Общий тонус клуба: С норвежцами никаких проблем не возникнет, тем более канадцам нужно восстанавливать свою репутацию после непонятного матча против австрийцев.
Норвегия
Турнирное положение: Относительно перспектив сборной Норвегии были расхожие мнения, но на вылет она не претендует в любом случае.
Последние матчи: Коллектив Юханссона успел сыграть уже четыре поединка на чемпионате мира, н победу он смог одержать только одну. В крайнем матче были обыграны датчане со счетом 2:0.
Травмированные игроки: Скандинавская дружина может рассчитывать на всех хоккеистов в обойме.
Общий тонус клуба: После победны над канадцами год назад хоккеисты самой сильной сборной команды мира захотят отомстить своему обидчику по полной программе.
Статистика для ставок
- Канадцы на протяжении пяти матчей не знают поражений
- Норвежцы победили канадцев на прошлом чемпионате мира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 39.00.
Прогноз: Канадцы победят, но сильного разрыва в счете не будет
- 1.84Казахстан — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.95США — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Альтернативный прогноз: После перестрелки с австрийцами будет спокойный матч с минимумом голов
Ставка: Ф2 (+4) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.46.