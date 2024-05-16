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    Норвежцы потреплют нервы канадцам?

    Канада — Норвегия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч чемпионата мира, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Норвегия
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    Норвегия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «О2 Арене» 16 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Канада — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 16 Мая 2024 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 21:20 Норвегия

    Норвегия

  • Осло
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    Канада

    Турнирное положение: Исходя из имений большинства хоккейных экспертов именно сборная Канады имеет больше всего шансов защитить свой титул.

    Последние матчи: Правда в поединке против сборной Австрии случилось что-то непонятное после счета 6:1, когда европейцы смогли сравнять счет в поединке.

    Канада — Норвегия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.0715.0031.00Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Проблем со здоровьем у канадских хоккеистов нет, поэтому в предстоящем поединке участие примут все заявленные игроки.

    Общий тонус клуба: С норвежцами никаких проблем не возникнет, тем более канадцам нужно восстанавливать свою репутацию после непонятного матча против австрийцев.

    Норвегия

    Турнирное положение: Относительно перспектив сборной Норвегии были расхожие мнения, но на вылет она не претендует в любом случае.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Коллектив Юханссона успел сыграть уже четыре поединка на чемпионате мира, н победу он смог одержать только одну. В крайнем матче были обыграны датчане со счетом 2:0.

    Травмированные игроки: Скандинавская дружина может рассчитывать на всех хоккеистов в обойме.

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    Общий тонус клуба: После победны над канадцами год назад хоккеисты самой сильной сборной команды мира захотят отомстить своему обидчику по полной программе.

    Статистика для ставок

    • Канадцы на протяжении пяти матчей не знают поражений

    • Норвежцы победили канадцев на прошлом чемпионате мира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 39.00.

    Прогноз: Канадцы победят, но сильного разрыва в счете не будет

    Альтернативный прогноз: После перестрелки с австрийцами будет спокойный матч с минимумом голов

    Ставка: Ф2 (+4) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.46.

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    Канада — Норвегия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Норвегию. Игра пройдет на «О2 Арене» 16 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Канада — Норвегия с коэффициентом 1.85.
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