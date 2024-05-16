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    Свентек обыграет Гауфф с разгромным счетом?

    Свентек — Гауфф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Гауфф
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 16:00 мск. Свентек — Гауфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Свентек

    Ига четвертый раз в сезоне дошла до полуфинала на «тысячнике». В трех предыдущих случаях она в итоге взяла титул.

    Полька прошла путь до полуфинала почти без напряга. Впрочем, это уже мало кого удивляет, особенно когда речь идет о турнирах на грунте.

    В четвертьфинале Свентек разгромила Мэдисон Киз (6:1, 6:3). Примечательно, что в Мадриде она обыграла американку с таким же счетом, но только в полуфинале.

    Правда, здесь стоит отметить, что у Киз было 10 брейк-пойнтов, но ни один из них она так и не реализовала.

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    Пока что самым напряженным (если так можно сказать) для Иги получился матч против Анжелики Кербер (7:5, 6:3) в четвертом круге.

    Гауфф

    Коко тем временем пятый раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне WTA 1000.

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    • В четвертьфинале американка одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 7:6, 6:1.

    Ключевым моментом здесь стал, конечно же, тай-брейк, после которого представительница Поднебесной почти не сопротивлялась.

    В четвертом круге Гауфф пришлось конкретно понервничать в матче против Паулы Бадосы — 5:7, 6:4, 6:1. Повезло, что испанке пока с трудом даются затяжные игры.

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    В остальных матчах третья ракетка мира обыграла польку Магдалену Фрех и румынку Жаклин Кристиан (6:1, 0:6, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.20, победу Гауфф букмекеры предлагают за 4.60.

    Прогноз: Кори выиграла лишь один из десяти предыдущих матчей против Иги. Кажется, здесь всё очевидно. На грунте у американки нет шансов остановить лучшую теннисистку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Свентек — Гауфф. Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Свентек — Гауфф с коэффициентом 1.92.
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