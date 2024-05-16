Свентек
Ига четвертый раз в сезоне дошла до полуфинала на «тысячнике». В трех предыдущих случаях она в итоге взяла титул.
Полька прошла путь до полуфинала почти без напряга. Впрочем, это уже мало кого удивляет, особенно когда речь идет о турнирах на грунте.
В четвертьфинале Свентек разгромила Мэдисон Киз (6:1, 6:3). Примечательно, что в Мадриде она обыграла американку с таким же счетом, но только в полуфинале.
Правда, здесь стоит отметить, что у Киз было 10 брейк-пойнтов, но ни один из них она так и не реализовала.
Пока что самым напряженным (если так можно сказать) для Иги получился матч против Анжелики Кербер (7:5, 6:3) в четвертом круге.
Гауфф
Коко тем временем пятый раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне WTA 1000.
В четвертьфинале американка одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 7:6, 6:1.
Ключевым моментом здесь стал, конечно же, тай-брейк, после которого представительница Поднебесной почти не сопротивлялась.
В четвертом круге Гауфф пришлось конкретно понервничать в матче против Паулы Бадосы — 5:7, 6:4, 6:1. Повезло, что испанке пока с трудом даются затяжные игры.
В остальных матчах третья ракетка мира обыграла польку Магдалену Фрех и румынку Жаклин Кристиан (6:1, 0:6, 6:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.20, победу Гауфф букмекеры предлагают за 4.60.
Прогноз: Кори выиграла лишь один из десяти предыдущих матчей против Иги. Кажется, здесь всё очевидно. На грунте у американки нет шансов остановить лучшую теннисистку мира.
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Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 1.92.