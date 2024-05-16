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    «Канониры» начнут без прелюдий

    «Ленинградец» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 мая 2024 года

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    Сергей Ткачев
    16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. «Ленинградец» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Мая 2024 года

    Ленинградец

  • Россия. ФНЛ
    •  Ленинградец 17:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
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    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Питерцы сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем выиграла команда всего в 7 матчах первенства. Да и оборона «Ленинградца» действует не столь надежно, пропустив 39 мяча в 31 матче.

    Ленинградец — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова проиграла. «Ленинградец» по всем статьям уступил «Химкам» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ленинградец» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    А вот до последней неудачи команда Максима Астафьева переиграла «Кубань» (2:0). Зато с хабаровчанами справиться не удалось (0:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Сохранить место в первой лиге теперь будет крайне сложно. Да и стабильности команде очень не хватает.

    В первом круге команда дала знатный бой авторитетным тулякам. Та встреча завершилась сухим паритетом.

    Очевидно, что «Ленинградец» постарается преуспеть в атаке. В случае победы шансы на выживание еще будут оставаться.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арсенал» Тула имеет весьма надежные тылы. Команда Александра Сторожука пропустила лишь 23 раза в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства туляки добыли три очка. «Канониры» с минимальным счетом одолели «Нефтехимик».

    Причем до того подопечные Сторожука четырежды кряду сыграли вничью. Да и отрыв от топ-4 составляет всего 1 балл при имеющемся матче в запасе.

    Да и не проигрывает «Арсенал» Тула уже 6 матчей подряд. Причем то поражение от «Химок» вышло крайне досадным (2:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой туляков является невысокий уровень реализации. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

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    Более того, Джонатан Окоронкво настрелял уже 16 мячей. Да и по составу команда выглядит весьма привлекательно.

    В обойме и опытнейший Сергей Ткачев. На его счету 3 точных выстрела, да и в подыгрыше ветеран традиционно полезен.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться ворваться в зону стыков. Так что ждем от команды Сторожука агрессии в атаке.

    Статистика для ставок

    • «Ленинградец» настрелял всего 22 мяча в 31 матче первенства

    • «Арсенал» Тула не проигрывал в 6 своих последних поединках

    • Туляки в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.52.

    Прогноз: Туляки уж точно сильнее аутсайдера, и явно будут активно атаковать.

    У «канониров» имеется реальный шанс подняться в топ-4, так что ждем от них стартовой активности.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Ленинградец» — «Арсенал» Тула. 16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ленинградец» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.53.
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