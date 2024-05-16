16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. «Ленинградец» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ленинградец»

Турнирное положение: Питерцы сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем выиграла команда всего в 7 матчах первенства. Да и оборона «Ленинградца» действует не столь надежно, пропустив 39 мяча в 31 матче.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова проиграла. «Ленинградец» по всем статьям уступил «Химкам» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ленинградец» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

А вот до последней неудачи команда Максима Астафьева переиграла «Кубань» (2:0). Зато с хабаровчанами справиться не удалось (0:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Сохранить место в первой лиге теперь будет крайне сложно. Да и стабильности команде очень не хватает.

В первом круге команда дала знатный бой авторитетным тулякам. Та встреча завершилась сухим паритетом.

Очевидно, что «Ленинградец» постарается преуспеть в атаке. В случае победы шансы на выживание еще будут оставаться.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Тула имеет весьма надежные тылы. Команда Александра Сторожука пропустила лишь 23 раза в 31 поединке.

Последние матчи: в минувшем туре первенства туляки добыли три очка. «Канониры» с минимальным счетом одолели «Нефтехимик».

Причем до того подопечные Сторожука четырежды кряду сыграли вничью. Да и отрыв от топ-4 составляет всего 1 балл при имеющемся матче в запасе.

Да и не проигрывает «Арсенал» Тула уже 6 матчей подряд. Причем то поражение от «Химок» вышло крайне досадным (2:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Главной проблемой туляков является невысокий уровень реализации. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

Более того, Джонатан Окоронкво настрелял уже 16 мячей. Да и по составу команда выглядит весьма привлекательно.

В обойме и опытнейший Сергей Ткачев. На его счету 3 точных выстрела, да и в подыгрыше ветеран традиционно полезен.

Нет сомнений, что гости будут стремиться ворваться в зону стыков. Так что ждем от команды Сторожука агрессии в атаке.

Статистика для ставок

«Ленинградец» настрелял всего 22 мяча в 31 матче первенства

«Арсенал» Тула не проигрывал в 6 своих последних поединках

Туляки в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.52.

Прогноз: Туляки уж точно сильнее аутсайдера, и явно будут активно атаковать.

У «канониров» имеется реальный шанс подняться в топ-4, так что ждем от них стартовой активности.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30