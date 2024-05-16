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    Удержится ли «Бетис» в зоне еврокубков?

    «Лас-Пальмас» — «Бетис». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Примера, 16 мая 2024 года

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    Виллиан Жозе
    16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Бетис». Начало игры — в 20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Мая 2024 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» еще не обеспечил себе место в элите на следующий сезон. На сегодня команда пребывает на 14-й позиции в таблице.

    Команда на восемь очков опережает зону вылета и даже ничья в грядущей игре уже по сути обеспечит ей прописку в Ла Лиге — отрыв от «трясины» составит минимум шесть очков за два тура.

    Лас-Пальмас — Бетис: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре канарцы потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Мальорке» (0:1), пропустив один мяч.

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива в восемь поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

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    Не сыграют: Синкгравен, Перроне — травмированы, дисквалифицирован — Араухо.

    Состояние команды: в 11 последних матчах (все — в рамках Примеры) «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при девяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о том, что игроки клуба, похоже, уже не могут найти для себя мотивацию, будучи убежденными, что не понизятся в классе.

    Кириан Родригес — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» занимает шестое место с 55 очками. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 41 пропущенный.

    Команда на один балл опережает седьмую строчку, которая находится вне зоны еврокубков, поэтому ей крайне важно не терять очки на финише сезона.

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    • Последние матчи: в прошлом туре «Огурцы» одержали победу. На своем поле они в результативном поединке переиграли «Альмерию» (3:2).

    Этот успех стал для клуба из Севильи четвертым в пяти последних поединках — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграют: Пеццелла, Диао, Бакамбю, Авила, Бартра — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Примеры) «Бетис» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о том, что коллектив имеет хорошие шансы попасть в еврокубки, особенно на фоне хромающего на две ноги конкурента «Реал Сосьедада».

    Виллиан Жозе — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Лас-Пальмаса» было забито меньше 2,5 голов

    • в восьми последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Бетиса» забили обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.55, победа «Лас-Пальмаса» — в 3.90.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.03.

    Прогноз: в восьми последних матчах хозяева проиграли. Так было и в четырех их последних домашних поединках.

    В свою очередь, и в четырех из пяти последних матчей гости выиграли.

    Ставка: «Бетис» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в семи из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Лас-Пальмас» — «Бетис». 16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Бетис». Начало игры — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Бетис» с коэффициентом 1.95.
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