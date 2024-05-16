16 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Бетис». Начало игры — в 20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» еще не обеспечил себе место в элите на следующий сезон. На сегодня команда пребывает на 14-й позиции в таблице.

Команда на восемь очков опережает зону вылета и даже ничья в грядущей игре уже по сути обеспечит ей прописку в Ла Лиге — отрыв от «трясины» составит минимум шесть очков за два тура.

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Последние матчи: в прошлом туре канарцы потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Мальорке» (0:1), пропустив один мяч.

Эта неудача продлила серию поражений коллектива в восемь поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Синкгравен, Перроне — травмированы, дисквалифицирован — Араухо.

Состояние команды: в 11 последних матчах (все — в рамках Примеры) «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при девяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят о том, что игроки клуба, похоже, уже не могут найти для себя мотивацию, будучи убежденными, что не понизятся в классе.

Кириан Родригес — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» занимает шестое место с 55 очками. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 41 пропущенный.

Команда на один балл опережает седьмую строчку, которая находится вне зоны еврокубков, поэтому ей крайне важно не терять очки на финише сезона.

Последние матчи: в прошлом туре «Огурцы» одержали победу. На своем поле они в результативном поединке переиграли «Альмерию» (3:2).

Этот успех стал для клуба из Севильи четвертым в пяти последних поединках — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

Не сыграют: Пеццелла, Диао, Бакамбю, Авила, Бартра — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Примеры) «Бетис» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о том, что коллектив имеет хорошие шансы попасть в еврокубки, особенно на фоне хромающего на две ноги конкурента «Реал Сосьедада».

Виллиан Жозе — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 10 голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Лас-Пальмаса» было забито меньше 2,5 голов

в восьми последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Бетиса» забили обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.55, победа «Лас-Пальмаса» — в 3.90.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.03.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяева проиграли. Так было и в четырех их последних домашних поединках.

В свою очередь, и в четырех из пяти последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Бетис» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в семи из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30