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    «Торпедо» — «Кубань». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Кубань»
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    Игорь Лебеденко
    16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Мая 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:30 Кубань

    Кубань

  • Краснодар
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Москвичи уже могут спокойно доигрывать чемпионат. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем забивает «Торпедо» с заметной натугой. В 31 матче первенства команда Олега Кононова наколотила всего 28 мячей.

    Торпедо — Кубань: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова не сумела победить. Торпедовцы расписали мировую с «Аланией» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота cтолько же.

    А вот оборона московского клуба относительно надежна. В 31 матче в воротах торпедовцев побывало всего 30 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи провели откровенно бледный сезон. Так что все амбиции придется отложить.

    Матчи с кубанцами для команды складываются непросто. Из трех очных встреч «Торпедо» выиграло и проиграло по разу.

    Нет сомнений, что торпедовцы постараются подняться на несколько строчек таблицы вверх. Да и оппонент уж очень слабый.

    «Кубань»

    Турнирное положение: Кубанцев уже вряд ли что-то спасет от вылета. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кубань» имеет весьма ненадежные тылы. Краснодарцы пропустили 49 мячей в 31 поединке первенства.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. Подопечные Роберта Евдокимова уступили «Енисею» (0:2).

    Более того, кубанцы до того потерпели поражение еще от «Ленинградца» (0:2). Да и по игре команда прочно стоит на вылет.

    Весной «Кубань» еще не выигрывала. Да и результативность хромает на обе ноги: 20 забитых мячей в 31 матче.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Кубанцам нужно исключительно побеждать. В противном случае вылет будет оформлен юридически.

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    Зато «Кубань» в матче первого круга одолела торпедовцев (2:1). Вот только в активе у команды Евдокимова всего 5 добытых викторий.

    Кубанцы проигрывают чаще других — 18 раз. Да и в плане борьбы за выживание все было потеряно, по сути, еще в апреле.

    Нет сомнений, что гости будут биться до последнего. Так что ждем от краснодарцев рисковых атакующих действий.

    Статистика для ставок

    • Кубанцы еще не выигрывали в нынешнем календарном году

    • «Торпедо» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Кубань» забивает меньше всех в лиге — 20 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Торпедовцы уже почти без мотивации, тогда как гости пытаются зацепиться за шанс выжить.

    Команда Евдокимова уж точно будет рисковать, да и москвичи не будут отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Торпедо» — «Кубань». 16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Кубань» с коэффициентом 2.17.
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