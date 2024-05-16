16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи уже могут спокойно доигрывать чемпионат. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем забивает «Торпедо» с заметной натугой. В 31 матче первенства команда Олега Кононова наколотила всего 28 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова не сумела победить. Торпедовцы расписали мировую с «Аланией» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота cтолько же.

А вот оборона московского клуба относительно надежна. В 31 матче в воротах торпедовцев побывало всего 30 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи провели откровенно бледный сезон. Так что все амбиции придется отложить.

Матчи с кубанцами для команды складываются непросто. Из трех очных встреч «Торпедо» выиграло и проиграло по разу.

Нет сомнений, что торпедовцы постараются подняться на несколько строчек таблицы вверх. Да и оппонент уж очень слабый.

«Кубань»

Турнирное положение: Кубанцев уже вряд ли что-то спасет от вылета. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Кубань» имеет весьма ненадежные тылы. Краснодарцы пропустили 49 мячей в 31 поединке первенства.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. Подопечные Роберта Евдокимова уступили «Енисею» (0:2).

Более того, кубанцы до того потерпели поражение еще от «Ленинградца» (0:2). Да и по игре команда прочно стоит на вылет.

Весной «Кубань» еще не выигрывала. Да и результативность хромает на обе ноги: 20 забитых мячей в 31 матче.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Кубанцам нужно исключительно побеждать. В противном случае вылет будет оформлен юридически.

Зато «Кубань» в матче первого круга одолела торпедовцев (2:1). Вот только в активе у команды Евдокимова всего 5 добытых викторий.

Кубанцы проигрывают чаще других — 18 раз. Да и в плане борьбы за выживание все было потеряно, по сути, еще в апреле.

Нет сомнений, что гости будут биться до последнего. Так что ждем от краснодарцев рисковых атакующих действий.

Статистика для ставок

Кубанцы еще не выигрывали в нынешнем календарном году

«Торпедо» в среднем забивает менее гола за матч

«Кубань» забивает меньше всех в лиге — 20 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Торпедовцы уже почти без мотивации, тогда как гости пытаются зацепиться за шанс выжить.

Команда Евдокимова уж точно будет рисковать, да и москвичи не будут отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38