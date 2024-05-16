Торпедо
Кубань
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи уже могут спокойно доигрывать чемпионат. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем забивает «Торпедо» с заметной натугой. В 31 матче первенства команда Олега Кононова наколотила всего 28 мячей.
Торпедо — Кубань: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова не сумела победить. Торпедовцы расписали мировую с «Аланией» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота cтолько же.
А вот оборона московского клуба относительно надежна. В 31 матче в воротах торпедовцев побывало всего 30 мячей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи провели откровенно бледный сезон. Так что все амбиции придется отложить.
Матчи с кубанцами для команды складываются непросто. Из трех очных встреч «Торпедо» выиграло и проиграло по разу.
Нет сомнений, что торпедовцы постараются подняться на несколько строчек таблицы вверх. Да и оппонент уж очень слабый.
«Кубань»
Турнирное положение: Кубанцев уже вряд ли что-то спасет от вылета. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Кубань» имеет весьма ненадежные тылы. Краснодарцы пропустили 49 мячей в 31 поединке первенства.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова проиграла. Подопечные Роберта Евдокимова уступили «Енисею» (0:2).
Более того, кубанцы до того потерпели поражение еще от «Ленинградца» (0:2). Да и по игре команда прочно стоит на вылет.
Весной «Кубань» еще не выигрывала. Да и результативность хромает на обе ноги: 20 забитых мячей в 31 матче.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Кубанцам нужно исключительно побеждать. В противном случае вылет будет оформлен юридически.
Зато «Кубань» в матче первого круга одолела торпедовцев (2:1). Вот только в активе у команды Евдокимова всего 5 добытых викторий.
Кубанцы проигрывают чаще других — 18 раз. Да и в плане борьбы за выживание все было потеряно, по сути, еще в апреле.
Нет сомнений, что гости будут биться до последнего. Так что ждем от краснодарцев рисковых атакующих действий.
Статистика для ставок
- Кубанцы еще не выигрывали в нынешнем календарном году
- «Торпедо» в среднем забивает менее гола за матч
- «Кубань» забивает меньше всех в лиге — 20 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
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Прогноз: Торпедовцы уже почти без мотивации, тогда как гости пытаются зацепиться за шанс выжить.
Команда Евдокимова уж точно будет рисковать, да и москвичи не будут отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38