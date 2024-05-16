Британец Энди Маррей сыграет против француза Грегуара Баррера во втором круге «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 16 мая, начало — в 21:30 мск. Баррер — Маррей: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баррер

Грегуар на старте турнира одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом — 7:6, 6:2.

Француз не лучшим образом проводит текущий сезон, о чем свидетельствует в том числе его падение в рейтинге. С недавних пор он находится за пределами топ-100.

Единственным приятным исключением до сих пор остается выступление Баррера на турнире в Бухаресте, на котором он дошел до полуфинала.

Все прогнозы на теннис

В остальных случаях Баррер выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. Но также важно отметить, что он абсолютно ничего не показал даже на «челленджерах».

Маррей

Энди тем временем проводит первый турнир после травмы голеностопа, полученной в конце марта на «Мастерсе» в Майами.

Надо сказать, что британец довольно быстро восстановился с учетом того, что у него был разрыв связок.

В Бордо первым соперником Маррея стал Кириан Жаке. Энди выиграл первый сет со счетом 7:5, а во втором при 2:0 в его пользу соперник снялся из-за повреждения.

Несмотря на то, что 37-летний Маррей неплохо выглядел в предыдущем матче, сейчас все равно сложно сказать, хватит ли ему энергии на ближайшую игру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баррера в этом матче можно поставить за 1.58, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: несмотря на то, что француз в последнее время не впечатляет, на Энди сейчас опасно ставить.

Маррей нередко бодро проводит первый матч, но на следующий у него банально не остается топлива. Плюс надо учитывать, что он только-только восстановился после неприятной травмы.

Рекомендуемая ставка: победа Баррера с форой по геймам (-2,5) за 1.92.