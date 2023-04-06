«Штурм»
«Штурм» проводит весьма неплохо проводит нынешний сезон на внутренней арене, тогда как в еврокубках выбыл на стадии группового раунда Лиги Европы.
Клуб из Граца идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая на три балла от лидирующего «Зальцбурга», и в то же время на семь очков опережает ближайшего соперника.
«Черно-белые» за 23 встречи чемпионата потерпели лишь два фиаско и смогли добиться 15 викторий.
Пять последних матчей, которые пришлись на Бундеслигу и товарищескую встречу, коллектив выиграл, так что находится в великолепной форме.
ЛАСК
Для ЛАСКа Кубок Австрии — по сути единственный шанс завоевать трофей по итогам нынешней кампании.
Во внутреннем первенстве команда занимает лишь третью строчку. От лидера «Зальцбурга» она отстает на 10 очков, от второго «Штурма» — на семь.
По большому счету клуб ведет борьбу с четвертой «Аустрией», которая отстает на три балла, за место в квалификации Лиги Европы.
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух ничьих, а значит не имеет высоких шансов на успех в полуфинале Кубка.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Штурм», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех ЛАСКа оценивается в 3,81, ничья — в 3,75.
Хозяева выиграли пять последних матчей кряду во всех турнирах.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Штурм» выиграет в основное время за 1,96.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.