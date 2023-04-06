«Штурм» сыграет на своем поле с клубом ЛАСК в рамках 1/2 финала Кубка Австрии. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:30 мск. «Штурм» — «ЛАСК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

«Штурм» проводит весьма неплохо проводит нынешний сезон на внутренней арене, тогда как в еврокубках выбыл на стадии группового раунда Лиги Европы.

Клуб из Граца идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая на три балла от лидирующего «Зальцбурга», и в то же время на семь очков опережает ближайшего соперника.

«Черно-белые» за 23 встречи чемпионата потерпели лишь два фиаско и смогли добиться 15 викторий.

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Пять последних матчей, которые пришлись на Бундеслигу и товарищескую встречу, коллектив выиграл, так что находится в великолепной форме.

ЛАСК

Для ЛАСКа Кубок Австрии — по сути единственный шанс завоевать трофей по итогам нынешней кампании.

Во внутреннем первенстве команда занимает лишь третью строчку. От лидера «Зальцбурга» она отстает на 10 очков, от второго «Штурма» — на семь.

По большому счету клуб ведет борьбу с четвертой «Аустрией», которая отстает на три балла, за место в квалификации Лиги Европы.

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух ничьих, а значит не имеет высоких шансов на успех в полуфинале Кубка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Штурм», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех ЛАСКа оценивается в 3,81, ничья — в 3,75.

Хозяева выиграли пять последних матчей кряду во всех турнирах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Штурм» выиграет в основное время за 1,96.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.