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    Пробьется ли «Штурм» в финал Кубка Австрии?

    «Штурм» — «ЛАСК». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, Кубок Австрии, 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «ЛАСК»
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    «Штурм» выиграл пять последних матчей кряду
    «Штурм» сыграет на своем поле с клубом ЛАСК в рамках 1/2 финала Кубка Австрии. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:30 мск. «Штурм» — «ЛАСК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Штурм»

    «Штурм» проводит весьма неплохо проводит нынешний сезон на внутренней арене, тогда как в еврокубках выбыл на стадии группового раунда Лиги Европы.

    Клуб из Граца идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая на три балла от лидирующего «Зальцбурга», и в то же время на семь очков опережает ближайшего соперника.

    «Черно-белые» за 23 встречи чемпионата потерпели лишь два фиаско и смогли добиться 15 викторий.

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    Пять последних матчей, которые пришлись на Бундеслигу и товарищескую встречу, коллектив выиграл, так что находится в великолепной форме.

    ЛАСК

    Для ЛАСКа Кубок Австрии — по сути единственный шанс завоевать трофей по итогам нынешней кампании.

    Во внутреннем первенстве команда занимает лишь третью строчку. От лидера «Зальцбурга» она отстает на 10 очков, от второго «Штурма» — на семь.

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    • По большому счету клуб ведет борьбу с четвертой «Аустрией», которая отстает на три балла, за место в квалификации Лиги Европы.

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух ничьих, а значит не имеет высоких шансов на успех в полуфинале Кубка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Штурм», коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех ЛАСКа оценивается в 3,81, ничья — в 3,75.

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    Хозяева выиграли пять последних матчей кряду во всех турнирах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Штурм» выиграет в основное время за 1,96.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Штурм» — «ЛАСК»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на футбол. Пробьется ли «Штурм» в финал Кубка Австрии?
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