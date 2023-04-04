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    «Жальгирис» продолжит свой победный ход

    «Шяуляй» — «Жальгирис». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Литвы, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шяуляй» — «Жальгирис»
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    «Жальгирис»
    «Шяуляй» сыграет на своем поле с «Жальгирисом» в рамках 6-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:00 мск. «Шяуляй» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шяуляй»

    Эта команда начала чемпионат весьма многообещающе. Сейчас «Шяуляй» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Шяуляя» в 5 матчах забили всего лишь 8 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Шяуляй» уступил «Паневежису» (3:1).

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    Матчи с «Жальгирисом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шяуляй» проиграл трижды при одной виктории.

    «Шяуляй» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.

    «Жальгирис»

    «Жальгирис» стартовал в чемпионате неудачно. В 5 матчах действующий чемпион выиграл только трижды.

    Правда, стабильности команде явно не хватает. Впрочем, есть надежда, что «Жальгирис» начнет догонять лидера «Паневежис».

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Жальгирис» в родных стенах уверенно переиграл «Судуву» (4:0).

    До того команда минимально одолела «Ритеряй». Отрадно, что вильнюсский клуб не пропускает уже в 2 матчах кряду.

    «Жальгирис» наверняка будет активно атаковать. В последнем матче команду, что называется, прорвало.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жальгириса» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Шяуляя» дают — 3.23, ничья оценена — в 2.92.

    «Жальгирис» ныне смотрится довольно выгодно, а вот «Шяуляй» испытывает заметные сложности в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Жальгириса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

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    «Шяуляй» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. «Жальгирис» продолжит свой победный ход
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