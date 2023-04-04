«Шяуляй» сыграет на своем поле с «Жальгирисом» в рамках 6-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:00 мск. «Шяуляй» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шяуляй»

Эта команда начала чемпионат весьма многообещающе. Сейчас «Шяуляй» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Шяуляя» в 5 матчах забили всего лишь 8 мячей.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Шяуляй» уступил «Паневежису» (3:1).

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Матчи с «Жальгирисом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шяуляй» проиграл трижды при одной виктории.

«Шяуляй» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.

«Жальгирис»

«Жальгирис» стартовал в чемпионате неудачно. В 5 матчах действующий чемпион выиграл только трижды.

Правда, стабильности команде явно не хватает. Впрочем, есть надежда, что «Жальгирис» начнет догонять лидера «Паневежис».

Свой последний поединок команда провела удачно. «Жальгирис» в родных стенах уверенно переиграл «Судуву» (4:0).

До того команда минимально одолела «Ритеряй». Отрадно, что вильнюсский клуб не пропускает уже в 2 матчах кряду.

«Жальгирис» наверняка будет активно атаковать. В последнем матче команду, что называется, прорвало.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Жальгириса» предлагают — 2.40.

На викторию «Шяуляя» дают — 3.23, ничья оценена — в 2.92.

«Жальгирис» ныне смотрится довольно выгодно , а вот «Шяуляй» испытывает заметные сложности в плане реализации.

Наш прогноз — Победа «Жальгириса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.