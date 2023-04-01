«Пари НН»
«Пари НН» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас команда занимает 13 место, борясь за выживание в элите.
Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах нижегородцы забили всего 23 мяча.
Коэффициенты матча Пари НН — Локомотив
В своем последнем поединке «Пари НН» потерпел техническое поражение от «Торпедо». Хотя сам матч и завершился ничьей, но в нем принимал участие дисквалифицированный Ярослав Михайлов.
Матчи с железнодорожниками для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков были проиграны 3.
В этой встрече хозяева наверняка постараются разжиться хотя бы одним баллом. Вот только весеннюю часть сезона нижегородцы откровенно проваливают.
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова оживает на глазах. Железнодорожники постепенно поднимаются, и уже находятся на 11 строчке.
Вот только результативность москвичей хромает. В 20 матчах игроки команды наколотили всего 27 мячей.
В предыдущем туре «Локомотив» добыл яркую победу. Уступая к перерыву «Краснодару» в два мяча, команда Галактионова во 2 тайме перевернула игру и победила (3:2).
Более того, железнодорожники добыли уже третью кряду победу в РПЛ. Вот только из Кубка команда вылетела, уступив перволиговому «Акрону» в серии пенальти.
«Локомотив» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Артем Дзюба и его партнеры грезят подняться в верхнюю часть таблицы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Локомотива» предлагают — 2.42.
На викторию «Пари НН» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.52.
«Локомотив»
Наш прогноз — Победа «Локомотива». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.