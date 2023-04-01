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    «Локомотив» снова победит!

    «Пари НН» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 2.42) на футбол, РПЛ, 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Локомотив»
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    Артем Дзюба
    «Пари НН» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Локомотив Локомотив
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    «Пари НН»

    «Пари НН» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас команда занимает 13 место, борясь за выживание в элите.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах нижегородцы забили всего 23 мяча.

    Коэффициенты матча Пари НН — Локомотив

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    В своем последнем поединке «Пари НН» потерпел техническое поражение от «Торпедо». Хотя сам матч и завершился ничьей, но в нем принимал участие дисквалифицированный Ярослав Михайлов.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с железнодорожниками для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков были проиграны 3.

    В этой встрече хозяева наверняка постараются разжиться хотя бы одним баллом. Вот только весеннюю часть сезона нижегородцы откровенно проваливают.

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова оживает на глазах. Железнодорожники постепенно поднимаются, и уже находятся на 11 строчке.

    Вот только результативность москвичей хромает. В 20 матчах игроки команды наколотили всего 27 мячей.

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    • В предыдущем туре «Локомотив» добыл яркую победу. Уступая к перерыву «Краснодару» в два мяча, команда Галактионова во 2 тайме перевернула игру и победила (3:2).

    Более того, железнодорожники добыли уже третью кряду победу в РПЛ. Вот только из Кубка команда вылетела, уступив перволиговому «Акрону» в серии пенальти.

    «Локомотив» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Артем Дзюба и его партнеры грезят подняться в верхнюю часть таблицы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Локомотива» предлагают — 2.42.

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    На викторию «Пари НН» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.52.

    «Локомотив» в последних матчах выглядит весьма убедительно, и явно намеревается продолжить свой подъем.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» снова победит!
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