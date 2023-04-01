«Пари НН» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

«Пари НН» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас команда занимает 13 место, борясь за выживание в элите.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах нижегородцы забили всего 23 мяча.

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В своем последнем поединке «Пари НН» потерпел техническое поражение от «Торпедо». Хотя сам матч и завершился ничьей, но в нем принимал участие дисквалифицированный Ярослав Михайлов.

Все прогнозы на РПЛ

Матчи с железнодорожниками для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних очных поединков были проиграны 3.

В этой встрече хозяева наверняка постараются разжиться хотя бы одним баллом. Вот только весеннюю часть сезона нижегородцы откровенно проваливают.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова оживает на глазах. Железнодорожники постепенно поднимаются, и уже находятся на 11 строчке.

Вот только результативность москвичей хромает. В 20 матчах игроки команды наколотили всего 27 мячей.

В предыдущем туре «Локомотив» добыл яркую победу. Уступая к перерыву «Краснодару» в два мяча, команда Галактионова во 2 тайме перевернула игру и победила (3:2).

Более того, железнодорожники добыли уже третью кряду победу в РПЛ. Вот только из Кубка команда вылетела, уступив перволиговому «Акрону» в серии пенальти.

«Локомотив» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Артем Дзюба и его партнеры грезят подняться в верхнюю часть таблицы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Локомотива» предлагают — 2.42.

На викторию «Пари НН» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.52.

«Локомотив» в последних матчах выглядит весьма убедительно , и явно намеревается продолжить свой подъем.

Наш прогноз — Победа «Локомотива». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.