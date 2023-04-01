«Кадис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. «Кадис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Эта команда нынешний сезон проводит на привычном уровне. «Кадис» сражается за выживание, и пока в этом преуспевает.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Кадиса» в 26 матчах забили всего лишь 21 раз.

Коэффициенты матча Кадис — Севилья 1X2Новым игрокам 3.403.102.30Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Кадис» добыл 1 балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Альмерии» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Причем эта ничья стала для «Кадиса» третьей кряду. Да и последняя победа над «Севильей» случилась еще 17 лет назад.

Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка. Так что в домашнем матче с прямым конкурентом нужно активно атаковать.

«Севилья»

Эта команда непривычно сражается за выживание. Нынешнее 14 место выглядит полным провалом, но потенциально севильцы обязаны улучшить результаты.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Севильи» забили всего 29 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Севилья» на выезде уступила еще одному борцу за выживание «Хетафе» (2:0).

«Севилья» традиционно успешно противостоит «Кадису». В первом круге команда победила минимально.

Гости явно намерены добыть 3 очка. И состав у севильцев покруче, и мотивации выбраться с низов таблицы громадье.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Севильи» предлагают — 2.30.

На викторию «Кадиса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.10.

Севильцы уж точно сильнее «Кадиса» , что и должны продемонстрировать на поле.

Наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.