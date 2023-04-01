ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
    Все новости спорта

    Три очка для «Севильи»?

    «Кадис» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Примера, 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Кадис Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Ракитич
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. «Кадис» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Апреля 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 19:30 Севилья Севилья
  • Севилья
    •

    «Кадис»

    Эта команда нынешний сезон проводит на привычном уровне. «Кадис» сражается за выживание, и пока в этом преуспевает.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Кадиса» в 26 матчах забили всего лишь 21 раз.

    Коэффициенты матча Кадис — Севилья

    1X2Новым игрокам
  • 3.403.102.30Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке «Кадис» добыл 1 балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Альмерии» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Причем эта ничья стала для «Кадиса» третьей кряду. Да и последняя победа над «Севильей» случилась еще 17 лет назад.

    Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка. Так что в домашнем матче с прямым конкурентом нужно активно атаковать.

    «Севилья»

    Эта команда непривычно сражается за выживание. Нынешнее 14 место выглядит полным провалом, но потенциально севильцы обязаны улучшить результаты.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Севильи» забили всего 29 мячей.

  • Падение с Олимпа. Как Иско остался без клуба в 30 лет
  • Как бывшая звезда мадридского «Реала» оказалась никому не нужна
  • 29/03/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Севилья» на выезде уступила еще одному борцу за выживание «Хетафе» (2:0).

    «Севилья» традиционно успешно противостоит «Кадису». В первом круге команда победила минимально.

    Гости явно намерены добыть 3 очка. И состав у севильцев покруче, и мотивации выбраться с низов таблицы громадье.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Севильи» предлагают — 2.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кадиса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.10.

    Севильцы уж точно сильнее «Кадиса», что и должны продемонстрировать на поле.

    Наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кадис» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Севильи»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры