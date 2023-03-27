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    Швеция обыграет Азербайджан с крупным счетом

    Швеция — Азербайджан. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, квалификация чемпионата Европы 2024 года, 27 марта 2023 года

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    Златан Ибрагимович
    Швеция сыграет на своем поле с Азербайджаном в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 27 марта, начало — в 21:45 мск. Швеция — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 27 Марта 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 21:45 Азербайджан Азербайджан
  • Баку
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    Швеция

    Команда довольно мощно выступает в последнее время, но групповой этап Лиги наций (Лига B) Швеция провалила. Команда здорово играет против сборных, которые заметно слабее, но с равными соперниками шведы имеют проблемы.

    Шведы заняли последнее место в своей группе Лиги наций, выиграв всего один матч из 6-и у Словении (1:2). Команда сыграла откровенно слабо, уступив Сербии и Норвегии по два раза.

    Коэффициенты матча Швеция — Азербайджан

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    После этого турнира команда сыграла 4 товарищеских матча и все выиграла. Швеция обыграла Мексику (2:1), Алжир (2:0), Финляндию (2:0) и Исландию (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В 1-м туре квалификации чемпионата Европы 2024 года шведов разгромила сборная Бельгии (0:3). С самого начала матча бельгийцы доминировали и не дали ничего создать сопернику. В той встрече нападающий Бельгии Ромелу Лукаку оформил хет-трик.

    Стоит отметить, что 41-летний нападающий Златан Ибрагимович был вызван в сборную Швеции на матчи группового этапа квалификации ЧЕ, но форвард не появился в стартовом составе. Можно предположить, что Ибрагимович выйдет именно в предстоящем матче и поможет своей сборной.

    Азербайджан

    Команда не лучшим образом начала свой путь на групповом этапе квалификации ЧЕ-2024. Азербайджан крупно проиграл Австрии (1:4). Команда проиграла по всем компонентам, австрийцы нанесли 25 ударов в сторону ворот.

    До этого матча Азербайджан сыграл 2 товарищеских матча и оба выиграл. Команда разобралась с Молдовой (2:1) и Северной Македонией (3:1).

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    • В последних 6-и матчах у Азербайджана только одно поражение и 5 побед. За этот период команда забила 13 голов и 7 пропустила.

    За всю историю Азербайджан и Швеция сыграли два матча и в обоих сильнее оказывали шведы. Перед этой встречей хозяева выглядят на порядок сильнее. Азербайджан может удивить, но шансов не так много.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.18.

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    На викторию Азербайджана дают — 18.00, ничья оценена — в 7.20.

    Швеция выглядит на порядок мощнее Азербайджана. Можно предположить, что хозяева будут предельно мотивированны после поражения от Бельгии и одержат первую победу на групповом этапе.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал Швеции 2.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 2.55.

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    Швеция — Азербайджан: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Швеция обыграет Азербайджан с крупным счетом
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