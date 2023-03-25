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    «Славные» прервут свою негативную серию

    «Алавес» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Тенерифе»
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    «Алавес»
    «Алавес» на своем поле сыграет против «Тенерифе» в 33-м туре второго испанского дивизиона. Встреча, которая состоится 25 марта, начнется в 20:30 по мск. «Алавес» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 25 Марта 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:30 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    «Алавес»

    У «Алавеса» на счету находится 54 балла, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на четыре пункта от второй строки.

    «Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство выигрышей были «сухими».

    Коэффициенты матча Алавес — Тенерифе

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    Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не может, расписав две домашние мировые и проиграв оба раза на выезде, не забив ни одного гола в этом отрезке.

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    В то же время на своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних шести встреч, выиграв четыре из них при двух мировых.

    «Тенерифе»

    У «Тенерифе» на счету числится 41 пункт, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф, но в то же время и вылет команде не грозит.

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  • Вчера

    • Только десять матчей из 32 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 11 встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 31:31.

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    В минувшем туре первенства хозяева в канарском дерби на своем поле разгромили «Лас-Пальмас» 4:1, а перед этим они дважды проиграли и расписали одну мировую.

    Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие восемь. Также еще в этот период коллектив четыре раза играл вничью и трижды уступал.

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    В первом круге «Тенерифе» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 2:1. И этот поединок стал первым этих команда за последние шесть лет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 1.98, победа «Тенерифе» — 4.40, ничья — 3.10.

    Прогнозируем, что «Алавес» наконец-то прервет свою негативную серию, обыграв в родных стенах неубедительный в гостях «Тенерифе».

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    «Алавес» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. «Славные» прервут свою негативную серию
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