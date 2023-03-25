«Алавес» на своем поле сыграет против «Тенерифе» в 33-м туре второго испанского дивизиона. Встреча, которая состоится 25 марта, начнется в 20:30 по мск. «Алавес» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

У «Алавеса» на счету находится 54 балла, с которыми он расположился на пятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на четыре пункта от второй строки.

«Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство выигрышей были «сухими».

Коэффициенты матча Алавес — Тенерифе 1X2Новым игрокам 1.903.005.10Фрибет$40

Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не может, расписав две домашние мировые и проиграв оба раза на выезде, не забив ни одного гола в этом отрезке.

Все прогнозы на футбол

В то же время на своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних шести встреч, выиграв четыре из них при двух мировых.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету числится 41 пункт, с которыми он разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, сильно отстав от зоны плей-офф, но в то же время и вылет команде не грозит.

Только десять матчей из 32 проведенных островитяне в текущем первенстве смогли выиграть, 11 встреч они еще проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 31:31.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре первенства хозяева в канарском дерби на своем поле разгромили «Лас-Пальмас» 4:1, а перед этим они дважды проиграли и расписали одну мировую.

Вне родных стен «Тенерифе» смог выиграть лишь одну игру чемпионата за прошедшие восемь. Также еще в этот период коллектив четыре раза играл вничью и трижды уступал.

В первом круге «Тенерифе» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 2:1. И этот поединок стал первым этих команда за последние шесть лет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 1.98, победа «Тенерифе» — 4.40, ничья — 3.10.

Прогнозируем, что «Алавес» наконец-то прервет свою негативную серию, обыграв в родных стенах неубедительный в гостях «Тенерифе».