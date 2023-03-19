«Торино» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Торино» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Эта команда привычно находится в середине турнирной таблицы. Ныне «быки» пребывают на характерном для себя 8 месте.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Торино» в 26 матчах забили всего лишь 29 мячей.

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В своем предыдущем поединке туринцы победили. На выезде команда нанесла поражение «Лечче» (0:2).

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Матчи с «Наполи» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Торино» проиграл четырежды.

Сейчас команда проводит вполне приличный турнирный отрезок. В двух последних матчах «быки» победили.

«Наполи»

Неаполитанцы мчатся к Скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 18 (!) очков.

К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 26 встречах неаполитанцы пропустили лишь 16 мячей.

Свой последний поединок команда провела великолепно. «Наполи» в родных стенах разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия несутся на максимальных скоростях. Сейчас этот дуэт не может остановить никто.

«Наполи» наверняка будет активно действовать в атаке. Неаполитанцы стремятся как можно скорее де-юре оформить чемпионский титул.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.75.

На викторию «Торино» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

«Наполи» выиграл четыре последних очных поединка с «Торино», и явно не будет медлить с добычей очередной виктории .

Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.