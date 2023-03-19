ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка еврокубковЖеребьевка 1/4 и 1/2 финала еврокубков. Онлайн Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи»
  • 21:55
    • ЦСКА переиграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
  • 19:32
    • «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»
  • 17:45
    • Официально: сборная России сыграет с Ираном
    Все новости спорта

    «Наполи» совершит блицкриг

    «Торино» — «Наполи». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Серия А, 19 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Торино Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петр Зелиньский
    «Торино» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 17:00 мск. «Торино» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Марта 2023 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 17:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Торино»

    Эта команда привычно находится в середине турнирной таблицы. Ныне «быки» пребывают на характерном для себя 8 месте.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Торино» в 26 матчах забили всего лишь 29 мячей.

    Коэффициенты матча Торино — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 5.003.551.75Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем поединке туринцы победили. На выезде команда нанесла поражение «Лечче» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Наполи» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Торино» проиграл четырежды.

    Сейчас команда проводит вполне приличный турнирный отрезок. В двух последних матчах «быки» победили.

    «Наполи»

    Неаполитанцы мчатся к Скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 18 (!) очков.

    К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 26 встречах неаполитанцы пропустили лишь 16 мячей.

  • Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
  • Впервые в истории в финальной части чемпионата мира сыграют 48 сборных
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела великолепно. «Наполи» в родных стенах разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия несутся на максимальных скоростях. Сейчас этот дуэт не может остановить никто.

    «Наполи» наверняка будет активно действовать в атаке. Неаполитанцы стремятся как можно скорее де-юре оформить чемпионский титул.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Наполи» предлагают — 1.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Торино» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

    «Наполи» выиграл четыре последних очных поединка с «Торино», и явно не будет медлить с добычей очередной виктории.

    Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Малага — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.58
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» совершит блицкриг
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры