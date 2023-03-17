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    «Коньяспор» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Суперлига, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Галатасарай»
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    Мауро Икарди
    «Коньяспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 26-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:00 мск. «Коньяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Марта 2023 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 20:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Коньяспор»

    «Коньяспор» в нынешнем сезоне подтверждает реноме середняка чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице Суперлиги.

    Правда, в последних матчах «Коньяспор» немного прибавил. Команда не пропускала уже в двух матчах кряду.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Коньяспор» на выезде учинил разгром «Хатайспору» (0:3).

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    До того команда еще и сыграла вничью с «Гиресунспором» (0:0). Правда, перед этим было болезненное поражение от «Фенербахче» (4:0).

    «Коньяспор» наверняка постарается оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата. В первом круге команда уступила в упорной борьбе (2:1).

    «Галатасарай»

    Лидер чемпионата Турции не намерен сдавать свои позиции. Стамбульцы уверенно мчатся к долгожданному чемпионству.

    При этом «Галатасарай» прекрасно обороняется. В 24 матчах в воротах стамбульского гранда побывало всего лишь 17 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата команда добыла очередные 3 очка. Дома «Галатасарай» минимально обыграл «Касымпашу».

    Матчи с «Коньяспором» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 неудачах.

    И уж наверняка «Галатасарай» будет активно атаковать. Имея в обойме такого форварда, как Мауро Икарди, можно не переживать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Коньяспора» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.60.

    Стамбульцы в нынешнем сезоне смотрятся ярко, и уж точно не должны испытать сложностей в этом поединке.

    Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Коньяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. Блицкриг от лидера заказывали?!
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