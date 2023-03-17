«Коньяспор» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 26-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 марта, начало — в 20:00 мск. «Коньяспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

«Коньяспор» в нынешнем сезоне подтверждает реноме середняка чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице Суперлиги.

Правда, в последних матчах «Коньяспор» немного прибавил. Команда не пропускала уже в двух матчах кряду.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Коньяспор» на выезде учинил разгром «Хатайспору» (0:3).

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До того команда еще и сыграла вничью с «Гиресунспором» (0:0). Правда, перед этим было болезненное поражение от «Фенербахче» (4:0).

«Коньяспор» наверняка постарается оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата. В первом круге команда уступила в упорной борьбе (2:1).

«Галатасарай»

Лидер чемпионата Турции не намерен сдавать свои позиции. Стамбульцы уверенно мчатся к долгожданному чемпионству.

При этом «Галатасарай» прекрасно обороняется. В 24 матчах в воротах стамбульского гранда побывало всего лишь 17 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда добыла очередные 3 очка. Дома «Галатасарай» минимально обыграл «Касымпашу».

Матчи с «Коньяспором» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 неудачах.

И уж наверняка «Галатасарай» будет активно атаковать. Имея в обойме такого форварда, как Мауро Икарди, можно не переживать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.80.

На викторию «Коньяспора» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.60.

Стамбульцы в нынешнем сезоне смотрятся ярко , и уж точно не должны испытать сложностей в этом поединке.

Наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.