«Кауно Жальгирис»
Эта команда провела уже два официальных матча. Правда, Суперкубок Литвы был проигран «Жальгирису» в серии пенальти.
А вот в чемпионате Литвы команда волне способна побороться за самые высокие места. Более того, для этого имеются все ресурсы.
Коэффициенты матча Кадис — Хетафе
В стартовом туре чемпионата «Кауно Жальгирис» продемонстрировал свои лучшие качества. На выезде была обыграна «Судува» (2:4).
Очные поединки с «Шяуляем» для команды традиционно складываются удачно. Из 4 матчей «Кауно Жальгирис» выиграл трижды.
Интересно, что «Кауно Жальгирис» еще ни разу не пропускал от «Шяуляя». Впрочем, любые серии рано или поздно заканчиваются…
«Шяуляй»
Эта команда в минувшем сезоне выступила вполне удачно. «Шяуляй» финишировал лишь на 7 месте в турнирной таблице.
Теперь же «Шяуляй» намерен побороться за медали. Состав у команды вполне боевой, да и ведущий форвард Алексей Щебетун на месте.
В минувшем туре чемпионата «Шяуляй» добыл победу. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Ритеряй».
Разумеется, в Каунас команда едет за очками. Тем более, оборонительные редуты «Шяуляя» достаточно надежны.
«Шяуляй» мотивирован наконец-то забить в ворота каунасского клуба. Щебетун и его партнеры будут активны в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кауно Жальгирис» предлагают — 1.58.
На викторию «Шяуляя» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды мотивированы побороться за высокие места, стало быть,
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Победа «Шяуляя» или ничья за 2.20.