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    «Кауно Жальгирис» — «Шяуляй». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Литвы, 10 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Шяуляй»
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    «Кауно Жальгирис»
    «Кауно Жальгирис» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 2-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:30 мск. «Кауно Жальгирис» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Кауно Жальгирис»

    Эта команда провела уже два официальных матча. Правда, Суперкубок Литвы был проигран «Жальгирису» в серии пенальти.

    А вот в чемпионате Литвы команда волне способна побороться за самые высокие места. Более того, для этого имеются все ресурсы.

    Коэффициенты матча Кадис — Хетафе

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    В стартовом туре чемпионата «Кауно Жальгирис» продемонстрировал свои лучшие качества. На выезде была обыграна «Судува» (2:4).

    Все прогнозы на футбол

    Очные поединки с «Шяуляем» для команды традиционно складываются удачно. Из 4 матчей «Кауно Жальгирис» выиграл трижды.

    Интересно, что «Кауно Жальгирис» еще ни разу не пропускал от «Шяуляя». Впрочем, любые серии рано или поздно заканчиваются…

    «Шяуляй»

    Эта команда в минувшем сезоне выступила вполне удачно. «Шяуляй» финишировал лишь на 7 месте в турнирной таблице.

    Теперь же «Шяуляй» намерен побороться за медали. Состав у команды вполне боевой, да и ведущий форвард Алексей Щебетун на месте.

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  • 07/03/2023

    • В минувшем туре чемпионата «Шяуляй» добыл победу. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Ритеряй».

    Разумеется, в Каунас команда едет за очками. Тем более, оборонительные редуты «Шяуляя» достаточно надежны.

    «Шяуляй» мотивирован наконец-то забить в ворота каунасского клуба. Щебетун и его партнеры будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кауно Жальгирис» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Шяуляя» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды мотивированы побороться за высокие места, стало быть, будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Победа «Шяуляя» или ничья за 2.20.

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    «Кауно Жальгирис» — «Шяуляй»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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