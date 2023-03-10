«Кауно Жальгирис» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 2-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:30 мск. «Кауно Жальгирис» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кауно Жальгирис»

Эта команда провела уже два официальных матча. Правда, Суперкубок Литвы был проигран «Жальгирису» в серии пенальти.

А вот в чемпионате Литвы команда волне способна побороться за самые высокие места. Более того, для этого имеются все ресурсы.

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В стартовом туре чемпионата «Кауно Жальгирис» продемонстрировал свои лучшие качества. На выезде была обыграна «Судува» (2:4).

Все прогнозы на футбол

Очные поединки с «Шяуляем» для команды традиционно складываются удачно. Из 4 матчей «Кауно Жальгирис» выиграл трижды.

Интересно, что «Кауно Жальгирис» еще ни разу не пропускал от «Шяуляя». Впрочем, любые серии рано или поздно заканчиваются…

«Шяуляй»

Эта команда в минувшем сезоне выступила вполне удачно. «Шяуляй» финишировал лишь на 7 месте в турнирной таблице.

Теперь же «Шяуляй» намерен побороться за медали. Состав у команды вполне боевой, да и ведущий форвард Алексей Щебетун на месте.

В минувшем туре чемпионата «Шяуляй» добыл победу. На выезде с минимальным счетом был обыгран «Ритеряй».

Разумеется, в Каунас команда едет за очками. Тем более, оборонительные редуты «Шяуляя» достаточно надежны.

«Шяуляй» мотивирован наконец-то забить в ворота каунасского клуба. Щебетун и его партнеры будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кауно Жальгирис» предлагают — 1.58.

На викторию «Шяуляя» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды мотивированы побороться за высокие места, стало быть, будут активно атаковать .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Победа «Шяуляя» или ничья за 2.20.