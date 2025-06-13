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    Бергс снова обыграет соперника на решающем тай-брейке?

    Бергс — Лаял. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

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    Зизу Бергс
    Бельгиец Зизу Бергс сыграет против эстонца Марка Лаяла в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Лаял, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 13 Июня 2025 года

    Зизу Бергс

  • Бельгия
    •  Зизу Бергс 17:00 Марк Лаял

    Марк Лаял

  • Эстония
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    Бергс

    Зизу в предыдущем раунде одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:2, 7:6.

    В первом круге бельгиец выиграл у соотечественника Александра Блокса — 6:3, 1:6, 7:6.

    На этой неделе Бергс прервал серию из четырех поражений.

    После «пятисотника» в Мюнхене, на котором он уступил в четвертьфинале Фабиану Марожану, Бергс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Женеве и на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    Лаял

    Марк впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

    Правда, здесь не обошлось без везения: во втором круге соперником эстонца должен был стать Хуберт Хуркач, которому пришлось сняться с турнира из-за травмы спины.

    В первом раунде Лаял одержал победу над сербом Ласло Джере — 6:2, 6:4.

    Перед этим 22-летний теннисист прошел квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у американца Райли Опелки — 7:6, 6:3.

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    В прошлом году Лаял прошел квалификацию на Уимблдоне, после чего проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу (6:7, 5:7, 2:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.77, победу Лаяла букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: похоже, еще один матч с участием Бергса получится максимально напряженным. При этом победа Лаяла не станет большим сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бергс — Лаял?

    Матч Бергс — Лаял состоится 13 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бергс — Лаял?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бергс — Лаял?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бергс — Лаял?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бергс — Лаял?

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.77, победу Лаяла букмекеры предлагают за 2.05.

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