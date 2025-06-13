Бергс — Лаял. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

Бельгиец Зизу Бергс сыграет против эстонца Марка Лаяла в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Лаял, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бергс

Зизу в предыдущем раунде одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7, 6:2, 7:6.

В первом круге бельгиец выиграл у соотечественника Александра Блокса — 6:3, 1:6, 7:6.

На этой неделе Бергс прервал серию из четырех поражений.

После «пятисотника» в Мюнхене, на котором он уступил в четвертьфинале Фабиану Марожану, Бергс не выиграл ни одного матча в Мадриде, Женеве и на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне лучшим результатом Зизу пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

Лаял

Марк впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

Правда, здесь не обошлось без везения: во втором круге соперником эстонца должен был стать Хуберт Хуркач, которому пришлось сняться с турнира из-за травмы спины.

В первом раунде Лаял одержал победу над сербом Ласло Джере — 6:2, 6:4.

Перед этим 22-летний теннисист прошел квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у американца Райли Опелки — 7:6, 6:3.

В прошлом году Лаял прошел квалификацию на Уимблдоне, после чего проиграл в первом круге Карлосу Алькарасу (6:7, 5:7, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.77, победу Лаяла букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: похоже, еще один матч с участием Бергса получится максимально напряженным. При этом победа Лаяла не станет большим сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.