Яркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко завершил профессиональную карьеру, оставив после себя невероятное наследие

Прощание с маэстро

На прошлой неделе Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В 37 лет для легковеса это был ожидаемый, но все равно грустный для фанатов шаг. Его уход прошел тихо, без громких скандалов или долгих прощальных туров, как и подобает истинному профессионалу. Он просто сказал «хватит» на своих условиях.

Важно подчеркнуть: Ломаченко ушел непобежденным чемпионом. Его последний бой в мае 2024 года против Джорджа Камбососа завершился в пользу украинца яркой победой. Василий не просто выиграл, а нокаутировал оппонента в 11-м раунде, вернув пояс IBF. Это был идеальный финальный аккорд.

Главной причиной ухода стал физический износ. Его изнурительные тренировки и уникальный стиль боя требовали огромных ресурсов. Организм, измученный травмами, просто не выдержал.

К этому добавилась утрата мотивации. Мегабой с Джервонтой Дэвисом, которого Ломаченко ждал годами, в 2024-м сорвался. Когда шанс появился, Василий, по словам его менеджера, уже потерял запал. А рисковать здоровьем без высшей цели смысла не было.

HIGHLIGHTS! Vasiliy Lomachenko vs Richard Commey | Huge Knockdown 🔥

Нельзя забывать и горечь несправедливых решений. Поражение от Девина Хэйни в мае 2023 года до сих пор вызывает споры. Многие эксперты и боксеры видели победу украинца. Эта обида, вероятно, тоже подорвала его веру в справедливость боксерской системы. Тень судейства преследовала Василия еще долго.

В своем прощальном обращении Ломаченко сделал акцент на духовных ценностях и благодарности отцу-тренеру. Это намекнуло, что за рингом его ждут иные приоритеты. Бокс был страстью, но не единственной смысловой опорой его жизни.

Промоутер Боб Арум, с которым они прошли долгий путь, выразил огромное уважение. Он назвал сотрудничество с Ломаченко честью и привилегией, а самого Василия едва ли не лучшим легковесом поколения. Эти слова стали достойным эпилогом. Уход был продуманным и своевременным.

Триумфы и падения

Василий Ломаченко globallookpress.com

Василий громко о себе заявил, еще будучи любителем: два олимпийских золота (2008, 2012), рекорд 396-1 и Кубок Вэла Баркера в Пекине. Подобного доминирования на таком уровне мир давно не видел. В профессионалах украинец также разрушал все стереотипы. Чемпионом мира стал уже в третьем бою.

Титул во втором весе завоевал в седьмом поединке — это абсолютный рекорд. В итоге он собрал чемпионские пояса в трех категориях: полулегкой, второй полулегкой и легкой. Ломаченко не обладал чудовищной силой или сверхъестественной скоростью. Его оружием был боксерский IQ, феноменальное чувство дистанции, ритма и пространства.

Он превращал бой в шахматную партию, где противник постоянно оказывался в проигрышной позиции. Достаточно вспомнить, как он разобрал непобежденного панчера Николаса Уолтерса в 2016-м. После семи раундов соперник просто отказался продолжать бой. Еще один яркий момент — поединок с именитым Хорхе Линаресом в 2018-м.

Побывав в нокдауне и травмировав плечо, Ломаченко не сдался. Он нашел силы не только выстоять, но и нокаутировать опасного мексиканца, став чемпионом в третьем весе. Тогда Василий проявил характер и умение побеждать в трудных ситуациях.

Декласс другого двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо в 2017-м также стал одним из примеров его технического превосходства в сравнении с конкурентами. Кубинец, считавшийся тактическим гением, выглядел беспомощным и также отказался от продолжения боя.

Но были и горькие страницы. Первое поражение во втором бою на профессиональном ринге от Орландо Салидо до сих пор омрачено скандалом — судья проигнорировал ряд ударов ниже пояса. Это было жесткое введение в грязные реалии профессионального бокса для выходца любителей.

Поражение от Теофимо Лопеса в 2020-м лишило его трех чемпионских поясов и статуса лучшего боксера P4P. Ломаченко запоздало включился в бой, и молодость американца взяла верх. А поражение от Хэйни в 2023-м, как уже говорилось, многие считают ограблением. Ведь именно оно не позволило достичь высшей цели — стать абсолютным чемпионом.

Лучший легковес поколения?

Девин Хэйни и Василий Ломаченко globallookpress.com

Василий Ломаченко, без сомнения, войдет в историю, как один из величайших легковесов всех времен. Его техника, интеллект и уникальный стиль станут эталоном для будущих поколений. Во многих боях он переписывал учебники бокса своими перчатками.

Даже в солидном для легкого веса возрасте оставался грозной силой. Конкурентный поединок с тем же Хэйни яркое тому подтверждение. Несмотря на 10 лет разницы и антропометрического превосходства американца (рост, размах рук), Ломаченко дал ему невероятно трудный бой.

Победа над Джорджем Камбососом в 36 лет тоже впечатляла. Он не просто переиграл, а нокаутировал более молодого и физически мощного соперника на его территории. Ломаченко ушел на пике своей популярности. Однако при всех титулах и рекордах Ломаченко так и не взял все 4 титула.

Объединение поясов осталось для него недосягаемой мечтой. Пожалуй, это главная недосказанность его карьеры. Боксер такого калибра, с таким послужным списком, по мнению экспертов и фанатов, просто обязан был становится бесспорным чемпионом.

Виной тому промоутерские игры, судейские ошибки и жестокие реалии. Например, поединок с Джервонтой Дэвисом, который мог стать одним из самых кассовых в истории легких весов, так и не состоялся.

Василий был в хорошей форме, но «Танка» просто отвели от него в другую сторону. Когда Дэвис созрел, время бывшего обладателя трех поясов уже ушло. Впрочем, Ломаченко все сделал правильно. Он не стал трамплином для молодых и доказал, что можно уйти непобежденным королем в сердцах фанатов даже без звания абсолютного чемпиона мира.