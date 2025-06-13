Абдыш-Ата — Кыргызалтын. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» привычно борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» отстает от лидера на 3 очка. А вот отличились игроки команды 21 забитым мячом в 11 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» переиграл «Узген» (5:2).

До того команда нанесла поражение «Бишкек Сити» (3:0). Да и поединок с «Азияголом» принес три очка в копилку (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Абдыш-Ата» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда победила уже 4 раза кряду.

Причем «Абдыш-Ата» исторически успешно противостоит «Кыргызалтыну». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается подтянуться к лидеру.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Кыргызалтын» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кыргызалтын» минимально уступил «Алге».

До того команда была бита «Алдиером» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата.

При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кыргызалтын» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 10 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Кыргызалтын» намерен побороться за попадание в топ-5. Вот только победила команда всего в 4 матчах из 11.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Кыргызалтын» уже 8 лет не может обыграть «Абдыш-Ата».

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» в среднем забивает чуть реже гола за матч

«Абдыш-Ата» пока ни разу не сыграл вничью

«Абдыш Ата» победил в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.10.

Прогноз: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70