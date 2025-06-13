Абдыш-Ата — Кыргызалтын. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2025 года

Абдыш-Ата
Кыргызалтын
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» привычно борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» отстает от лидера на 3 очка. А вот отличились игроки команды 21 забитым мячом в 11 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» переиграл «Узген» (5:2).
До того команда нанесла поражение «Бишкек Сити» (3:0). Да и поединок с «Азияголом» принес три очка в копилку (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда победила уже 4 раза кряду.
Причем «Абдыш-Ата» исторически успешно противостоит «Кыргызалтыну». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается подтянуться к лидеру.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Кыргызалтын» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кыргызалтын» минимально уступил «Алге».
До того команда была бита «Алдиером» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата.
При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кыргызалтын» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 10 мячей в 11 поединках чемпионата.
При этом «Кыргызалтын» намерен побороться за попадание в топ-5. Вот только победила команда всего в 4 матчах из 11.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Кыргызалтын» уже 8 лет не может обыграть «Абдыш-Ата».
Статистика для ставок
- «Кыргызалтын» в среднем забивает чуть реже гола за матч
- «Абдыш-Ата» пока ни разу не сыграл вничью
- «Абдыш Ата» победил в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.10.
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Прогноз: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70