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    «Абдыш-Ата» не заметит «Кыргызалтын»

    Абдыш-Ата — Кыргызалтын. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 13 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын»
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    «Абдыш-Ата»
    13 июня в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 13 Июня 2025 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 17:00 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» привычно борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» отстает от лидера на 3 очка. А вот отличились игроки команды 21 забитым мячом в 11 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» переиграл «Узген» (5:2).

    До того команда нанесла поражение «Бишкек Сити» (3:0). Да и поединок с «Азияголом» принес три очка в копилку (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда победила уже 4 раза кряду.

    Причем «Абдыш-Ата» исторически успешно противостоит «Кыргызалтыну». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается подтянуться к лидеру.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кыргызалтын» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кыргызалтын» минимально уступил «Алге».

    До того команда была бита «Алдиером» (0:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Нефтчи» Кочкор-Ата.

    При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кыргызалтын» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 10 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Кыргызалтын» намерен побороться за попадание в топ-5. Вот только победила команда всего в 4 матчах из 11.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только «Кыргызалтын» уже 8 лет не может обыграть «Абдыш-Ата».

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    • «Абдыш-Ата» пока ни разу не сыграл вничью

    • «Абдыш Ата» победил в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.10.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын?

    Матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын состоится 13 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Абдыш-Ата» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Абдыш-Ата — Кыргызалтын?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Абдыш-Ата» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Абдыш-Ата — Кыргызалтын?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Абдыш-Ата — Кыргызалтын?

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.

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    Абдыш-Ата — Кыргызалтын: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 13.06.202517:00. «Абдыш-Ата» не заметит «Кыргызалтын»
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