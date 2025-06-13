Чжэн — Радукану. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Лондоне 13 июня 2025 года

Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграт против британки Эммы Радукану в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чжэн

Циньвэнь на этой неделе попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче китаянка одержала победу над американкой Маккартни Кесслер — 6:3, 4:6, 7:5.

В решающем сете Чжэн уступала с брейком, но в итоге отыгралась, сделав обратный брейк при счете 2:4.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Чжэн провел на траве в общей сложности лишь 11 матчей — и на этом отрезке у нее три победы и восемь поражений.

Радукану

Эмма пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

В первом круге британская теннисистка разгромила испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:2.

Во втором раунде Радукану спокойно обыграла словачку Ребекку Шрамкову — 6:4, 6:1.

Радукану четвертый раз в сезоне прошла дальше второго круга. На данный момент ее лучшим результатом в 2025-м остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

В прошлом году Эмма выиграла семь из десяти матчей на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.65, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: на харде и грунте Эмме было бы тяжело играть против китаянки, тогда как на траве она вполне способна удивить пятую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Радукану за 2.20.