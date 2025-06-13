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    Сможет ли Радукану удивить Чжэн?

    Чжэн — Радукану. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Лондоне 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Радукану
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    Эмма Радукану
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграт против британки Эммы Радукану в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 13 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чжэн

    Циньвэнь на этой неделе попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче китаянка одержала победу над американкой Маккартни Кесслер — 6:3, 4:6, 7:5.

    В решающем сете Чжэн уступала с брейком, но в итоге отыгралась, сделав обратный брейк при счете 2:4.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Чжэн провел на траве в общей сложности лишь 11 матчей — и на этом отрезке у нее три победы и восемь поражений.

    Радукану

    Эмма пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

    В первом круге британская теннисистка разгромила испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:2.

    Во втором раунде Радукану спокойно обыграла словачку Ребекку Шрамкову — 6:4, 6:1.

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    Радукану четвертый раз в сезоне прошла дальше второго круга. На данный момент ее лучшим результатом в 2025-м остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

    В прошлом году Эмма выиграла семь из десяти матчей на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.65, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: на харде и грунте Эмме было бы тяжело играть против китаянки, тогда как на траве она вполне способна удивить пятую ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Радукану за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чжэн — Радукану?

    Матч Чжэн — Радукану состоится 13 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чжэн — Радукану?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Радукану.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чжэн — Радукану?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Радукану» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чжэн — Радукану?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чжэн — Радукану?

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.65, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.20.

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