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    «Кадис» в очередной раз зацепится за очки

    «Кадис» — «Хетафе». Ставки (к. 1.73) и прогноз на Примеру 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Хетафе»
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    «Кадис» набрал очки в последних двух матчах
    В стартовом матче 25-го тура чемпионата Испании «Кадис» примет «Хетафе». Событие запланировано на 10 марта 23:00 по мск. «Кадис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2023 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:00 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    «Кадис»

    По прошествии 24 туров «Кадис» набрал 26 очков. Он одержал 6 побед и 8 раз сыграл вничью. Также в его активе 10 поражений.

    Клуб имеет скромную результативность и в последних четырех матчах с его участием забивалось меньше трех голов. Отметим, что хозяева забили всего 18 голов в этом сезоне и это самый низкий показатель.

    Коэффициенты матча Кадис — Хетафе

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    После поражения от «Барселоны» со счетом 0:2, коллектив добился победы над «Райо Вальекано» (2:0) и затем сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).

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    В составе «горожан» травмированы защитник Хосеба Салдуа, нападающий Брайан Окампо и Хон Андер Гарридо.

    «Хетафе»

    У гостей практически похожие результаты, только они занимают строчку ниже — 16. Также в их активе на очко меньше. При этом команда имеет чуть меньше ничьих (7) и на одно поражение больше.

    В последних матчах «Хетафе» было веселее, чем до этого. До встречи с «Вильярреалом», которую «синие» проиграли 1:2, было пять матчей подряд, в которых забивалось не более двух мячей.

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    • В последней игре чемпионата «Хетафе» вторую победу за месяц. Коллектив обыграл «Жирону» со счетом 3:2. Перед этим он победил «Валенсию» (1:0).

    Однако стоит отметить, что на выезде у «Хетафе» 4 поражения в 5 выступлениях.

    Прогноз и ставки

    Явного фаворита тут нет. На «Кадис» букмекеры дают 2.60, тогда как на «Хетафе» — 3.30.

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    Последние результаты «Кадиса» привлекают к нему больше внимания. Они говорят о том, что команда находится в относительно хорошей форме, ведь ей удалось отобрать очки у соперников из топ-7.

    В таком случае рекомендуется ставка на победу «Кадиса» с форой 0 за 1.73.

    «Кадис» является очень скромным в плане голов. У него была нулевая с «Сосьедадом», «Райо» коллектив забил всего один мяч, а прошлая очка с «Хетафе» закончилась нулями. Рекомендуемая вторая ставка — тотал меньше 1.5 за 2.16.

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    «Кадис» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кадис» в очередной раз зацепится за очки
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