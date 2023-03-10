«Кадис»
По прошествии 24 туров «Кадис» набрал 26 очков. Он одержал 6 побед и 8 раз сыграл вничью. Также в его активе 10 поражений.
Клуб имеет скромную результативность и в последних четырех матчах с его участием забивалось меньше трех голов. Отметим, что хозяева забили всего 18 голов в этом сезоне и это самый низкий показатель.
Коэффициенты матча Кадис — Хетафе
После поражения от «Барселоны» со счетом 0:2, коллектив добился победы над «Райо Вальекано» (2:0) и затем сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).
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В составе «горожан» травмированы защитник Хосеба Салдуа, нападающий Брайан Окампо и Хон Андер Гарридо.
«Хетафе»
У гостей практически похожие результаты, только они занимают строчку ниже — 16. Также в их активе на очко меньше. При этом команда имеет чуть меньше ничьих (7) и на одно поражение больше.
В последних матчах «Хетафе» было веселее, чем до этого. До встречи с «Вильярреалом», которую «синие» проиграли 1:2, было пять матчей подряд, в которых забивалось не более двух мячей.
В последней игре чемпионата «Хетафе» вторую победу за месяц. Коллектив обыграл «Жирону» со счетом 3:2. Перед этим он победил «Валенсию» (1:0).
Однако стоит отметить, что на выезде у «Хетафе» 4 поражения в 5 выступлениях.
Прогноз и ставки
Явного фаворита тут нет. На «Кадис» букмекеры дают 2.60, тогда как на «Хетафе» — 3.30.
Последние результаты «Кадиса» привлекают к нему больше внимания. Они говорят о том, что команда находится в относительно хорошей форме, ведь ей удалось отобрать очки у соперников из топ-7.
В таком случае рекомендуется ставка на победу «Кадиса» с форой 0 за 1.73.
«Кадис» является очень скромным в плане голов. У него была нулевая с «Сосьедадом», «Райо» коллектив забил всего один мяч, а прошлая очка с «Хетафе» закончилась нулями. Рекомендуемая вторая ставка — тотал меньше 1.5 за 2.16.