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    «Атырау» одолеет новичка элиты

    «Атырау» — «Кайсар». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Казахстана, 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Кайсар»
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    «Атырау»
    «Атырау» сыграет на своем поле с «Кайсаром» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 марта, начало — в 13:00 мск. «Атырау» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 10 Марта 2023 года
    Атырау
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 13:00 Кайсар Кайсар
  • Кызылорда
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    «Атырау»

    Эта команда минувший чемпионат провела не столь успешно. По его итогам «Атырау» занял скромное 11 место.

    Более того, частенько ошибалась оборона. В 26 матчах «Атырау» пропустил 39 мячей, да и выиграла команда только 7 раз.

    В стартовом туре чемпионата «Атырау» добыл 1 балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Кайрату» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Очные поединки с «Кайсаром» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних матчей «Атырау» выиграл и проиграл по разу.

    В этом поединке хозяева явно намерены взять 3 очка. Обыгрывать дома новичка элиты «Атырау» просто обязан априори.

    «Кайсар»

    Эта команда в минувшем сезоне выступила успешно. «Кайсар» наконец-то вернулся в высший дивизион.

    «Кайсар» не лучшим образом смотрелся в зимних контрольных матчах. Команда не блистала стабильностью результатов.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кайсар» уступил. Дома команда потерпела минимальное поражение от «Кызыл-Жара».

    Более того, уже на протяжении двух матчей «Кайсар» не забивает. До того в товарищеском поединке команда расписала сухую мировую с «Ригой».

    «Кайсар» наверняка постарается добыть первые баллы в сезоне. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атырау» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Кайсара» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.18.

    Фактор своего поля и проблемы «Кайсара» с реализацией станут главными движущими факторами победы «Атырау».

    Наш прогноз — Победа «Атырау». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.44.

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    «Атырау» — «Кайсар»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Атырау» одолеет новичка элиты
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