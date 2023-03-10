«Атырау» сыграет на своем поле с «Кайсаром» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 марта, начало — в 13:00 мск. «Атырау» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атырау»

Эта команда минувший чемпионат провела не столь успешно. По его итогам «Атырау» занял скромное 11 место.

Более того, частенько ошибалась оборона. В 26 матчах «Атырау» пропустил 39 мячей, да и выиграла команда только 7 раз.

В стартовом туре чемпионата «Атырау» добыл 1 балл. На выезде команда не дала себя обыграть «Кайрату» (2:2).

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Очные поединки с «Кайсаром» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних матчей «Атырау» выиграл и проиграл по разу.

В этом поединке хозяева явно намерены взять 3 очка. Обыгрывать дома новичка элиты «Атырау» просто обязан априори.

«Кайсар»

Эта команда в минувшем сезоне выступила успешно. «Кайсар» наконец-то вернулся в высший дивизион.

«Кайсар» не лучшим образом смотрелся в зимних контрольных матчах. Команда не блистала стабильностью результатов.

В минувшем туре чемпионата «Кайсар» уступил. Дома команда потерпела минимальное поражение от «Кызыл-Жара».

Более того, уже на протяжении двух матчей «Кайсар» не забивает. До того в товарищеском поединке команда расписала сухую мировую с «Ригой».

«Кайсар» наверняка постарается добыть первые баллы в сезоне. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атырау» предлагают — 2.22.

На викторию «Кайсара» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.18.

Фактор своего поля и проблемы «Кайсара» с реализацией станут главными движущими факторами победы «Атырау».

Наш прогноз — Победа «Атырау». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.44.