Свитолина — Свентек. Ставка (к. 3.58) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Свитолина

Элина пятый раз в карьере дошла до четвертьфинала на французском мэйджоре.

На данный момент это лучший результат украинской теннисистки в Париже.

В четвертом круге Свитолина совершила камбэк в матче против Жасмин Паолини — 4:6, 7:6, 6:1.

Во втором сете итальянка дважды вела с брейком и не реализовала двойной матчбол на приеме при счете 5:4.

В третьем раунде Свитолина одержала победу над американкой Бернардой Перой — 7:6, 7:6.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В остальных матчах Элина разгромила Зейнеп Сонмез из Турции и одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар.

Ранее в этом сезоне Свитолина выиграла грунтовый турнир в Руане, дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.

Свентек

Ига шестой год подряд вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.

При этом ее победная серия в Париже составляет уже 25 матча. Свентек — чемпионка трех предыдущих розыгрышей Ролан Гаррос.

В четвертом круге Ига совершила впечатляющий камбэк в матче против Елены Рыбакиной — 1:6, 6:3, 7:5.

В первом раунде Свентек обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову — 6:3, 6:3.

После этого она не оставила шансов британке Эмме Радукану (6:1, 6:2), а в третьем круге одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 3.58, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: Ига выиграла три из четырех матчей против Элины. Несмотря на то, что статистика здесь на стороне польской теннисистки, важно также учитывать, что в последнее время она уязвима и часто играет чересчур неубедительно. Упертая украинка может воспользоваться проблемами соперницы.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 3.58.

Также можно рассмотреть менее дерзкий вариант — Свитолина возьмет хотя бы один сет.

Ставка: Свитолина выиграет хотя бы один сет за 1.88.