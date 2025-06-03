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    Свитолина прервет невероятную серию Свентек на Ролан Гаррос?

    Свитолина — Свентек. Ставка (к. 3.58) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 03 Июня 2025 года

    Элина Свитолина

  • Украина
    •  Элина Свитолина 12:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Свитолина

    Элина пятый раз в карьере дошла до четвертьфинала на французском мэйджоре.

    На данный момент это лучший результат украинской теннисистки в Париже.

    В четвертом круге Свитолина совершила камбэк в матче против Жасмин Паолини — 4:6, 7:6, 6:1.

    Во втором сете итальянка дважды вела с брейком и не реализовала двойной матчбол на приеме при счете 5:4.

    В третьем раунде Свитолина одержала победу над американкой Бернардой Перой — 7:6, 7:6.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В остальных матчах Элина разгромила Зейнеп Сонмез из Турции и одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар.

    Ранее в этом сезоне Свитолина выиграла грунтовый турнир в Руане, дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.

    Свентек

    Ига шестой год подряд вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.

    При этом ее победная серия в Париже составляет уже 25 матча. Свентек — чемпионка трех предыдущих розыгрышей Ролан Гаррос.

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    • В четвертом круге Ига совершила впечатляющий камбэк в матче против Елены Рыбакиной — 1:6, 6:3, 7:5.

    В первом раунде Свентек  обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову — 6:3, 6:3.

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    После этого она не оставила шансов британке Эмме Радукану (6:1, 6:2), а в третьем круге одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 3.58, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: Ига выиграла три из четырех матчей против Элины. Несмотря на то, что статистика здесь на стороне польской теннисистки, важно также учитывать, что в последнее время она уязвима и часто играет чересчур неубедительно. Упертая украинка может воспользоваться проблемами соперницы.

    Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 3.58.

    Также можно рассмотреть менее дерзкий вариант — Свитолина возьмет хотя бы один сет.

    Ставка: Свитолина выиграет хотя бы один сет за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свитолина — Свентек?

    Матч Свитолина — Свентек состоится 03 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свитолина — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Свитолина выиграет хотя бы один сет — да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свитолина — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Свитолина выиграет хотя бы один сет — да» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свитолина — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свитолина — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 3.58, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.31.

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