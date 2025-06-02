«Чемпионат»: Ротенберг будет уволен из СКА

будет освобожден от должности главного тренерапо решению нового совета директоров, сообщает «Чемпионат».

Ранее в стане армейцев был отправлен в отставку совет директоров и операционный менеджмент. Причиной стали плохие результаты СКА в этом сезоне. Питерский клуб не смог пройти первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо».

На своей должности Ротенберг находится с января 2022 года. Под его руководством СКА два раза выходил в финал Западной конференции (2022, 2023), где оба раза уступал московскому ЦСКА.

Новым главным тренером клуба может стать Евгений Кетов, который выступал за СКА с 2013 по 2023 годы, а два последние сезона работал тренером по развитию в штабе армейского клуба.