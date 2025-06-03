Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина третий год подряд вышла в четвертьфинал на французском мэйджоре.

При этом ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в полуфинал в 2023 году.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.

После этого у Арины был непростой матч против американки Аманды Анисимовой — 7:5, 6:3.

В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 17 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и два поражения.

Чжэн

Циньвэнь тем временем впервые дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

На текущем турнире китайская теннисиста проиграла пока лишь один сет.

Чжэн понадобилась дополнительная партия в матче против Людмилы Самсоновой в 1/8 финала — 7:6, 1:6, 6:3.

В первом круге она остановила еще одну представительницу России — Анастасию Павлюченкову (6:4, 6:3).

После этого Чжэн уверенно обыграла Эмилиану Аранго и Викторию Мбоко.

Ранее в этом сезоне Чжэн ни разу не выигрывала больше четырех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, победу победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.25.

Прогноз: в середине мая Арина проиграла Циньвэнь в четвертьфинале «тысячника» в Риме — 4:6, 3:6. Для Чжэн это была первая победа над Соболенко после серии из шести поражений.

«Хочу взять реванш за Рим. Там я была вымотана, а сейчас полна сил и готова бороться», — сказала белоруска перед ближайшей встречей с китаянкой.

С таким настроем у Арины вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 2.08.