Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

Арина Соболенко
Чжэн Циньвэнь
Соболенко
Арина третий год подряд вышла в четвертьфинал на французском мэйджоре.
При этом ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в полуфинал в 2023 году.
На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.
В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.
После этого у Арины был непростой матч против американки Аманды Анисимовой — 7:5, 6:3.
В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 17 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и два поражения.
Чжэн
Циньвэнь тем временем впервые дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.
На текущем турнире китайская теннисиста проиграла пока лишь один сет.
Чжэн понадобилась дополнительная партия в матче против Людмилы Самсоновой в 1/8 финала — 7:6, 1:6, 6:3.
В первом круге она остановила еще одну представительницу России — Анастасию Павлюченкову (6:4, 6:3).
После этого Чжэн уверенно обыграла Эмилиану Аранго и Викторию Мбоко.
Ранее в этом сезоне Чжэн ни разу не выигрывала больше четырех матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, победу победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.25.
Прогноз: в середине мая Арина проиграла Циньвэнь в четвертьфинале «тысячника» в Риме — 4:6, 3:6. Для Чжэн это была первая победа над Соболенко после серии из шести поражений.
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«Хочу взять реванш за Рим. Там я была вымотана, а сейчас полна сил и готова бороться», — сказала белоруска перед ближайшей встречей с китаянкой.
С таким настроем у Арины вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 2.08.