ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило Матеуш ГамротГамрот победил Кляйна, Джейкоби нокаутировал Лопеса. Обзор карда UFC Vegas 107 Игроки ЦСКА празднуют победу в серии пенальтиАкинфеев снова тащит в «Лужниках». ЦСКА забрал самый унылый, но самый нужный Кубок
  • 11:01
    • «Чемпионат»: Ротенберг будет уволен из СКА
    Все новости спорта

    Соболенко снова проиграет Чжэн?

    Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Чжэн Циньвэнь
    Прогноз и ставки на Соболенко — Чжэн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 03 Июня 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 12:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Соболенко

    Арина третий год подряд вышла в четвертьфинал на французском мэйджоре.

    При этом ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в полуфинал в 2023 году.

    На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В первом круге Соболенко  разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

    В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.

    После этого у Арины был непростой матч против американки Аманды Анисимовой — 7:5, 6:3.

    В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 17 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и два поражения.

    Чжэн

    Циньвэнь тем временем впервые дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

    На текущем турнире китайская теннисиста проиграла пока лишь один сет.

    Чжэн понадобилась дополнительная партия в матче против Людмилы Самсоновой в 1/8 финала — 7:6, 1:6, 6:3.

    В первом круге она остановила еще одну представительницу России — Анастасию Павлюченкову (6:4, 6:3).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    После этого Чжэн уверенно обыграла Эмилиану Аранго и Викторию Мбоко.

    Ранее в этом сезоне Чжэн ни разу не выигрывала больше четырех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, победу победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.25.

    Прогноз: в середине мая Арина проиграла Циньвэнь в четвертьфинале «тысячника» в Риме — 4:6, 3:6. Для Чжэн это была первая победа над Соболенко после серии из шести поражений.

    «Хочу взять реванш за Рим. Там я была вымотана, а сейчас полна сил и готова бороться», — сказала белоруска перед ближайшей встречей с китаянкой.

    С таким настроем у Арины вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Чжэн?

    Матч Соболенко — Чжэн состоится 03 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, победу победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Александрова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Буассон — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бублик — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Киз — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тернана — Пескара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.97
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Амазонас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пайсанду — Крисиума
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Чжэн: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 03.06.202512:00. Соболенко снова проиграет Чжэн?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры