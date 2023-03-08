«Пайде»
Эта команда успешно стартовала в новом сезоне. «Пайде» уже успел добыть две победы, так что настроение у игроков блестящее.
«Пайде» сотворил сенсацию в Суперкубке Эстонии. Вряд ли кто-то ожила победы над чемпионом страны «Флорой» (2:3).
В своем предыдущем поединке «Пайде» победил. Команда нанесла поражение крепкой «Нарве» (2:1).
Поединки с «Левадией» команда исторически проводит неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 3.
По игре хозяева смотрятся весьма монолитно. «Пайде» уж точно постарается дать бой одному из грандов эстонского футбола.
«Левадия»
Эта команда прошлый чемпионат завершила на 2 месте. Вот и в новый сезон «Левадия» вступает в качестве клуба, потенциально борющегося за самые высокие места.
В стартовом туре «Левадия» добыла лишь 1 зачетный балл. Дома команда не смогла переиграть скромный «Пярну Вапрус» (0:0).
Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. Атака в стартовом туре выглядела откровенно бледно.
Правда, в этом поединке гости наверняка постарается добыть первую победу в чемпионате. «Левадия» вполне может прибавить в плане агрессии у ворот соперника.
«Левадия» давненько не обыгрывала «Пайде». В двух последних матчах команда разжилась лишь ничьей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пайде» предлагают — 2.35.
На викторию «Левадии» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.40.
«Левадия» исторически успешно противостоит «Пайде», к тому же
Наш прогноз — Победа «Левадии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.