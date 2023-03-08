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    Добудет ли «Левадия» первую победу в чемпионате?

    «Пайде» — «Левадия». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Эстонии, 8 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пайде» — «Левадия»
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    Михкель Айнсалу
    «Пайде» сыграет на своем поле с «Левадией» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 19:00 мск. «Пайде» — «Левадия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 08 Марта 2023 года
    Пайде
  • Пайде
    •  Пайде 19:00 Левадия Левадия
  • Таллин
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    «Пайде»

    Эта команда успешно стартовала в новом сезоне. «Пайде» уже успел добыть две победы, так что настроение у игроков блестящее.

    «Пайде» сотворил сенсацию в Суперкубке Эстонии. Вряд ли кто-то ожила победы над чемпионом страны «Флорой» (2:3).

    В своем предыдущем поединке «Пайде» победил. Команда нанесла поражение крепкой «Нарве» (2:1).

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    Поединки с «Левадией» команда исторически проводит неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 3.

    По игре хозяева смотрятся весьма монолитно. «Пайде» уж точно постарается дать бой одному из грандов эстонского футбола.

    «Левадия»

    Эта команда прошлый чемпионат завершила на 2 месте. Вот и в новый сезон «Левадия» вступает в качестве клуба, потенциально борющегося за самые высокие места.

    В стартовом туре «Левадия» добыла лишь 1 зачетный балл. Дома команда не смогла переиграть скромный «Пярну Вапрус» (0:0).

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    • Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. Атака в стартовом туре выглядела откровенно бледно.

    Правда, в этом поединке гости наверняка постарается добыть первую победу в чемпионате. «Левадия» вполне может прибавить в плане агрессии у ворот соперника.

    «Левадия» давненько не обыгрывала «Пайде». В двух последних матчах команда разжилась лишь ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пайде» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Левадии» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.40.

    «Левадия» исторически успешно противостоит «Пайде», к тому же мотивирована добыть первую победу в чемпионате.

    Наш прогноз — Победа «Левадии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Пайде» — «Левадия»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Левадия» первую победу в чемпионате?
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