«Пайде» сыграет на своем поле с «Левадией» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 19:00 мск. «Пайде» — «Левадия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пайде»

Эта команда успешно стартовала в новом сезоне. «Пайде» уже успел добыть две победы, так что настроение у игроков блестящее.

«Пайде» сотворил сенсацию в Суперкубке Эстонии. Вряд ли кто-то ожила победы над чемпионом страны «Флорой» (2:3).

В своем предыдущем поединке «Пайде» победил. Команда нанесла поражение крепкой «Нарве» (2:1).

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Поединки с «Левадией» команда исторически проводит неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 3.

По игре хозяева смотрятся весьма монолитно. «Пайде» уж точно постарается дать бой одному из грандов эстонского футбола.

«Левадия»

Эта команда прошлый чемпионат завершила на 2 месте. Вот и в новый сезон «Левадия» вступает в качестве клуба, потенциально борющегося за самые высокие места.

В стартовом туре «Левадия» добыла лишь 1 зачетный балл. Дома команда не смогла переиграть скромный «Пярну Вапрус» (0:0).

Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. Атака в стартовом туре выглядела откровенно бледно.

Правда, в этом поединке гости наверняка постарается добыть первую победу в чемпионате. «Левадия» вполне может прибавить в плане агрессии у ворот соперника.

«Левадия» давненько не обыгрывала «Пайде». В двух последних матчах команда разжилась лишь ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пайде» предлагают — 2.35.

На викторию «Левадии» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.40.

«Левадия» исторически успешно противостоит «Пайде», к тому же мотивирована добыть первую победу в чемпионате .

Наш прогноз — Победа «Левадии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.