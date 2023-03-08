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    «Флора» быстро возьмет свое

    «Нымме Калью» — «Флора». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Эстонии, 8 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Флора»
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    Константин Васильев
    «Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 20:00 мск. «Нымме Калью» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 08 Марта 2023 года
    Nomme Kalju FC
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Nomme Kalju FC 20:00 Флора Таллин Флора Таллин
  • Эстония. Суперкубок
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    «Нымме Калью»

    Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Правда, к чемпионству ее давненько не подпускают «Флора» и «Левадия».

    «Нымме Калью» имеет заметные сложности с реализацией. Даже в контрольных матчах команда редко забивала.

    В своем предыдущем поединке «Нымме Калью» не смог победить. В стартовом туре чемпионата команда расписала мировую с «Калевом» (0:0).

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    Поединки с «Флорой» команда проводит традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 4.

    По игре хозяева смотрятся бледновато. Между тем, «Нымме Калью» вполне способен оказать достойное сопротивление чемпиону.

    «Флора»

    Эта команда уверенно выиграла прошлый чемпионат. Вот и в новый сезон «Флора» вступает в качестве однозначного фаворита.

    В стартовом туре «Флора» завоевала легкие 3 очка. Дома таллиннский клуб разгромил новичка элиты «Харьюмаа» (4:0).

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    • Вот только неудача в Суперкубке Эстонии гложет. Поражение от «Пайде» (2:3) стало очень неприятным сигналом, особенно это касается ошибок в обороне.

    «Флора» явно сильнее оппонента, и наверняка пойдет в атаку с первых минут матча. Лидеры команды на месте, а в их квалификации сомневаться не приходится.

    До сих пор полезен команде 38-летний Константин Васильев. В прошлом чемпионате ветеран забил 13 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Флоры» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Нымме Калью» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.14.

    «Флора» исторически успешно противостоит «Нымме Калью», к тому же мотивирована укрепиться на привычной первой позиции.

    Наш прогноз — Победа «Флоры» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Нымме Калью» — «Флора»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. «Флора» быстро возьмет свое
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