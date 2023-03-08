«Нымме Калью»
Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Правда, к чемпионству ее давненько не подпускают «Флора» и «Левадия».
«Нымме Калью» имеет заметные сложности с реализацией. Даже в контрольных матчах команда редко забивала.
В своем предыдущем поединке «Нымме Калью» не смог победить. В стартовом туре чемпионата команда расписала мировую с «Калевом» (0:0).
Поединки с «Флорой» команда проводит традиционно неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 4.
По игре хозяева смотрятся бледновато. Между тем, «Нымме Калью» вполне способен оказать достойное сопротивление чемпиону.
«Флора»
Эта команда уверенно выиграла прошлый чемпионат. Вот и в новый сезон «Флора» вступает в качестве однозначного фаворита.
В стартовом туре «Флора» завоевала легкие 3 очка. Дома таллиннский клуб разгромил новичка элиты «Харьюмаа» (4:0).
Вот только неудача в Суперкубке Эстонии гложет. Поражение от «Пайде» (2:3) стало очень неприятным сигналом, особенно это касается ошибок в обороне.
«Флора» явно сильнее оппонента, и наверняка пойдет в атаку с первых минут матча. Лидеры команды на месте, а в их квалификации сомневаться не приходится.
До сих пор полезен команде 38-летний Константин Васильев. В прошлом чемпионате ветеран забил 13 мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Флоры» предлагают — 1.58.
На викторию «Нымме Калью» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.14.
«Флора» исторически успешно противостоит «Нымме Калью», к тому же
Наш прогноз — Победа «Флоры» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.