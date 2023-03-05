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    Продолжит ли «Лион» победную поступь?

    «Лион» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига 1, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лорьян»
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    «Лион» находится в неплохой форме
    «Лион» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 марта, начало — в 19:05 мск. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Марта 2023 года
    Лион
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    •  Лион 19:05 Лорьян Лорьян
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    «Лион»

    «Лион» в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Правда, шансов на попадание в еврокубки через чемпионат у «Ткачей» маловато.

    К тому же коллектив имеет сложности с надежностью своих тылов. В 25 матчах Лиги 1 лионцы пропустили уже 28 раз.

    Коэффициенты матча Лион — Лорьян

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  • 1.534.405.90Фрибет$40
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    На этой неделе команда вышла в полуфинал Кубка Франции. На предыдущей стадии она обыграла на своем поле «Гренобль» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Клуб потерпел одно поражение в девяти последних матчах во всех турнирах и выиграл два предыдущих поединка, так что находится в отличной форме.

    «Лорьян»

    В позапрошлом туре «Лорьян» одержал крупную победу над «Аяччо». Хозяева забили сопернику 3 безответных мяча и записали в свой актив 11-ю победу в сезоне.

    Победа имела важное значение, так как она позволила прервать серию из трех побед и ничьей.

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    • В предыдущих турах Лиги 1 «Лорьян» сыграл вничью с «Анже» (0:0) и потерпел неудачу в матче с «Нантом» (0:1).

    Тем не менее, в прошлом матче клуб проиграл дома «Осеру» (0:1) и занимает восьмое место. Очевидно, что гости переживают если не кризис, то явный спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Лорьяна» оценивается в 5,90, ничья — в 4,50.

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    В семи из 10 последних выездных матчей гостей и в шести последних играх хозяев на любом поле забивали обе команды.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,50, ведь хозяева сыграли вничью к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.

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    «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Лион» победную поступь?
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