«Лион»
«Лион» в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Правда, шансов на попадание в еврокубки через чемпионат у «Ткачей» маловато.
К тому же коллектив имеет сложности с надежностью своих тылов. В 25 матчах Лиги 1 лионцы пропустили уже 28 раз.
Коэффициенты матча Лион — Лорьян
На этой неделе команда вышла в полуфинал Кубка Франции. На предыдущей стадии она обыграла на своем поле «Гренобль» (2:1).
Клуб потерпел одно поражение в девяти последних матчах во всех турнирах и выиграл два предыдущих поединка, так что находится в отличной форме.
«Лорьян»
В позапрошлом туре «Лорьян» одержал крупную победу над «Аяччо». Хозяева забили сопернику 3 безответных мяча и записали в свой актив 11-ю победу в сезоне.
Победа имела важное значение, так как она позволила прервать серию из трех побед и ничьей.
В предыдущих турах Лиги 1 «Лорьян» сыграл вничью с «Анже» (0:0) и потерпел неудачу в матче с «Нантом» (0:1).
Тем не менее, в прошлом матче клуб проиграл дома «Осеру» (0:1) и занимает восьмое место. Очевидно, что гости переживают если не кризис, то явный спад.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Лорьяна» оценивается в 5,90, ничья — в 4,50.
В семи из 10 последних выездных матчей гостей и в шести последних играх хозяев на любом поле забивали обе команды.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.
Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,50, ведь хозяева сыграли вничью к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.