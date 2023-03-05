«Лион» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 марта, начало — в 19:05 мск. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Правда, шансов на попадание в еврокубки через чемпионат у «Ткачей» маловато.

К тому же коллектив имеет сложности с надежностью своих тылов. В 25 матчах Лиги 1 лионцы пропустили уже 28 раз.

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На этой неделе команда вышла в полуфинал Кубка Франции. На предыдущей стадии она обыграла на своем поле «Гренобль» (2:1).

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Клуб потерпел одно поражение в девяти последних матчах во всех турнирах и выиграл два предыдущих поединка, так что находится в отличной форме.

«Лорьян»

В позапрошлом туре «Лорьян» одержал крупную победу над «Аяччо». Хозяева забили сопернику 3 безответных мяча и записали в свой актив 11-ю победу в сезоне.

Победа имела важное значение, так как она позволила прервать серию из трех побед и ничьей.

В предыдущих турах Лиги 1 «Лорьян» сыграл вничью с «Анже» (0:0) и потерпел неудачу в матче с «Нантом» (0:1).

Тем не менее, в прошлом матче клуб проиграл дома «Осеру» (0:1) и занимает восьмое место. Очевидно, что гости переживают если не кризис, то явный спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,55. Успех «Лорьяна» оценивается в 5,90, ничья — в 4,50.

В семи из 10 последних выездных матчей гостей и в шести последних играх хозяев на любом поле забивали обе команды.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,50, ведь хозяева сыграли вничью к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.