В воскресенье, 5 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России московское «Динамо» на своем поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по мск. «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Это будет уже третья подряд встреча этих команд в новом году. Немногим ранее на четвертьфинальной стадии Кубка России «Крылышки» одолели «динамовцев», выиграв 2:1 дома и расписав мировую в Москве 1:1.

Первую половину чемпионата «Динамо» завершило на четвертой строке в турнирной таблице, отставая от третьей позиции на шесть зачетных пунктов. Конкуренты же сильно поджимают.

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В 17 проведенных играх текущего первенства столичный коллектив смог отпраздновать восемь викторий, пять встреч он еще свел вничью и четыре раза уступал, забил 33 гола, пропустил — 21 мяч.

В межсезонье «сине-белые» провели восемь спаррингов, выиграв шесть из них при одной мировой и одном фиаско, уступив московскому ЦСКА со счетом 1:2.

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ «динамовцы» потерпели лишь одно поражение за девять проведенных матчей при шести выигрышах и двух ничьих.

«Крылья Советов»

В турнирной таблице РПЛ «Крылышки» с 20 очками после первой половины чемпионата разместились на 11 позиции, оторвавшись на семь пунктов от красной зоны, а от шестой строки отстают на шесть баллов.

Клуб из Самары за 17 проведенных встреч выиграл пять из них, столько же раз он еще играл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 20:25.

Зимнюю паузу волжане заполнили девятью товарищескими играми. Выиграть они смогли только три из них, дважды они еще сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Вне родных стен «Крылья Советов» в текущем розыгрыше РПЛ выиграли три поединка из девяти матчей, четыре встречи проиграли и дважды сыграли вничью.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что за последние пять очных игр этих клубов трижды сильнее были самарцы, раз виктория была на стороне «динамовцев» и один поединок победителя не выявил.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.70.

На викторию «Крылья Советов» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.85.

Прогнозируем, что на этот раз «динамовцы» все-таки смогут обыграть самарцев, пробив при этом фору в -1 гола.

1.80 обе забьют: да

И вновь ждем от данного противостояния обмен забитыми мячами.