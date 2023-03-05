«Динамо»
Это будет уже третья подряд встреча этих команд в новом году. Немногим ранее на четвертьфинальной стадии Кубка России «Крылышки» одолели «динамовцев», выиграв 2:1 дома и расписав мировую в Москве 1:1.
Первую половину чемпионата «Динамо» завершило на четвертой строке в турнирной таблице, отставая от третьей позиции на шесть зачетных пунктов. Конкуренты же сильно поджимают.
Коэффициенты матча Динамо — Крылья Советов
В 17 проведенных играх текущего первенства столичный коллектив смог отпраздновать восемь викторий, пять встреч он еще свел вничью и четыре раза уступал, забил 33 гола, пропустил — 21 мяч.
В межсезонье «сине-белые» провели восемь спаррингов, выиграв шесть из них при одной мировой и одном фиаско, уступив московскому ЦСКА со счетом 1:2.
На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ «динамовцы» потерпели лишь одно поражение за девять проведенных матчей при шести выигрышах и двух ничьих.
«Крылья Советов»
В турнирной таблице РПЛ «Крылышки» с 20 очками после первой половины чемпионата разместились на 11 позиции, оторвавшись на семь пунктов от красной зоны, а от шестой строки отстают на шесть баллов.
Клуб из Самары за 17 проведенных встреч выиграл пять из них, столько же раз он еще играл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 20:25.
Зимнюю паузу волжане заполнили девятью товарищескими играми. Выиграть они смогли только три из них, дважды они еще сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
Вне родных стен «Крылья Советов» в текущем розыгрыше РПЛ выиграли три поединка из девяти матчей, четыре встречи проиграли и дважды сыграли вничью.
Отметим, что за последние пять очных игр этих клубов трижды сильнее были самарцы, раз виктория была на стороне «динамовцев» и один поединок победителя не выявил.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.70.
На викторию «Крылья Советов» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.85.
Прогнозируем, что на этот раз «динамовцы» все-таки смогут обыграть самарцев, пробив при этом фору в -1 гола.
И вновь ждем от данного противостояния обмен забитыми мячами.