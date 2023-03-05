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    «Динамовцы» с третьего разу обыграют самарцев

    «Динамо» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, РПЛ, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Крылья Советов»
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    «Динамо» Москва
    В воскресенье, 5 марта, в рамках 18-го тура чемпионата России московское «Динамо» на своем поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по мск. «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Марта 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Динамо»

    Это будет уже третья подряд встреча этих команд в новом году. Немногим ранее на четвертьфинальной стадии Кубка России «Крылышки» одолели «динамовцев», выиграв 2:1 дома и расписав мировую в Москве 1:1.

    Первую половину чемпионата «Динамо» завершило на четвертой строке в турнирной таблице, отставая от третьей позиции на шесть зачетных пунктов. Конкуренты же сильно поджимают.

    Коэффициенты матча Динамо — Крылья Советов

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    В 17 проведенных играх текущего первенства столичный коллектив смог отпраздновать восемь викторий, пять встреч он еще свел вничью и четыре раза уступал, забил 33 гола, пропустил — 21 мяч.

    В межсезонье «сине-белые» провели восемь спаррингов, выиграв шесть из них при одной мировой и одном фиаско, уступив московскому ЦСКА со счетом 1:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ «динамовцы» потерпели лишь одно поражение за девять проведенных матчей при шести выигрышах и двух ничьих.

    «Крылья Советов»

    В турнирной таблице РПЛ «Крылышки» с 20 очками после первой половины чемпионата разместились на 11 позиции, оторвавшись на семь пунктов от красной зоны, а от шестой строки отстают на шесть баллов.

    Клуб из Самары за 17 проведенных встреч выиграл пять из них, столько же раз он еще играл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 20:25.

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    • Зимнюю паузу волжане заполнили девятью товарищескими играми. Выиграть они смогли только три из них, дважды они еще сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    Вне родных стен «Крылья Советов» в текущем розыгрыше РПЛ выиграли три поединка из девяти матчей, четыре встречи проиграли и дважды сыграли вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что за последние пять очных игр этих клубов трижды сильнее были самарцы, раз виктория была на стороне «динамовцев» и один поединок победителя не выявил.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Крылья Советов» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.85.

    Прогнозируем, что на этот раз «динамовцы» все-таки смогут обыграть самарцев, пробив при этом фору в -1 гола.

    1.80
    обе забьют: да

    И вновь ждем от данного противостояния обмен забитыми мячами.

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    «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Динамовцы» с третьего разу обыграют самарцев
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