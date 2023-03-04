«Майнц»
Хозяева набрали хороший ход. Они выиграли 3 матча подряд в турнире и благодаря этому имеют неплохие шансы на попадание в еврокубки, если, конечно, продолжат в том же духе.
Команда набрала 32 очка после 22 матче Бундеслиги. Сейчас она занимает 8-е место в таблице. Отметим, что за последние 5 туров у «горожан» 4 победы.
Коэффициенты матча Майнц — Хоффенхайм
«Майнц» справился с «Аугсбургом» (3:1), обыграл «Байер» (3:2) и разгромил гладбахскую «Боруссию» (4:0). Это одна из лучших серий команды в этом сезоне.
На домашнем поле в Бундеслиге у хозяев три победы подряд, причем крупные.
«Хоффенхайм»
У «Хоффе» худшая серия из пяти поединков среди всех команд Бундеслиги на данный момент. Гости проиграли все 5 встреч.
Уже в этом туре команда может опустить в зону вылета. Пока что «Хоффенхайм» занимает 16-ю строчку, имея в своем активе 19 баллов.
В двух последних турах «сине-белые» проиграли всухую. Они уступили дортмундской «Боруссии» (0:1) и «Аугсбургу» (0:1).
До этого «Хоффенхайм» потерпел поражение от «Байера» (1:3) и «Бохума» (2:5). Таким образом, в 3 из 5 матчей турнира гости пропускали больше 2 мячей.
Прогноз и ставки
Отсюда и такие котировки — 1.93 на победу «Майнца» и 3.90 на победу «Хоффенхайма».
Выбор, наверное, очевиден. «Майнц» имеет хорошую форму. Он выиграл несколько поединков, причем у непростых соперников.
«Ноль четвертые» будут мстить за поражение в первом круге. Уровень текущей результативности позволит им победить с крупным счетом.
Ставим на победу «Майнца» и отдельно на тотал встречи больше 3 за 2.18.