В матче 23-го тура чемпионата Германии «Майнц» примет «Хоффенхайм». Встреча команд состоится 4 марта в 17:30 мск. «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Хозяева набрали хороший ход. Они выиграли 3 матча подряд в турнире и благодаря этому имеют неплохие шансы на попадание в еврокубки, если, конечно, продолжат в том же духе.

Команда набрала 32 очка после 22 матче Бундеслиги. Сейчас она занимает 8-е место в таблице. Отметим, что за последние 5 туров у «горожан» 4 победы.

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«Майнц» справился с «Аугсбургом» (3:1), обыграл «Байер» (3:2) и разгромил гладбахскую «Боруссию» (4:0). Это одна из лучших серий команды в этом сезоне.

Все прогнозы на Бундеслигу

На домашнем поле в Бундеслиге у хозяев три победы подряд, причем крупные.

«Хоффенхайм»

У «Хоффе» худшая серия из пяти поединков среди всех команд Бундеслиги на данный момент. Гости проиграли все 5 встреч.

Уже в этом туре команда может опустить в зону вылета. Пока что «Хоффенхайм» занимает 16-ю строчку, имея в своем активе 19 баллов.

В двух последних турах «сине-белые» проиграли всухую. Они уступили дортмундской «Боруссии» (0:1) и «Аугсбургу» (0:1).

До этого «Хоффенхайм» потерпел поражение от «Байера» (1:3) и «Бохума» (2:5). Таким образом, в 3 из 5 матчей турнира гости пропускали больше 2 мячей.

Прогноз и ставки

Отсюда и такие котировки — 1.93 на победу «Майнца» и 3.90 на победу «Хоффенхайма».

Выбор, наверное, очевиден. «Майнц» имеет хорошую форму. Он выиграл несколько поединков, причем у непростых соперников.

«Ноль четвертые» будут мстить за поражение в первом круге. Уровень текущей результативности позволит им победить с крупным счетом.

Ставим на победу «Майнца» и отдельно на тотал встречи больше 3 за 2.18.