ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    Без шансов для «Хоффенхайма»

    «Майнц» — «Хоффенхайм». Ставки (к. 1.93) и прогноз на Бундеслигу 4 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Майнц Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В матче 23-го тура чемпионата Германии «Майнц» примет «Хоффенхайм». Встреча команд состоится 4 марта в 17:30 мск. «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Марта 2023 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Майнц»

    Хозяева набрали хороший ход. Они выиграли 3 матча подряд в турнире и благодаря этому имеют неплохие шансы на попадание в еврокубки, если, конечно, продолжат в том же духе.

    Команда набрала 32 очка после 22 матче Бундеслиги. Сейчас она занимает 8-е место в таблице. Отметим, что за последние 5 туров у «горожан» 4 победы.

    Коэффициенты матча Майнц — Хоффенхайм

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.753.85Фрибет$40
    •

    «Майнц» справился с «Аугсбургом» (3:1), обыграл «Байер» (3:2) и разгромил гладбахскую «Боруссию» (4:0). Это одна из лучших серий команды в этом сезоне.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На домашнем поле в Бундеслиге у хозяев три победы подряд, причем крупные.

    «Хоффенхайм»

    У «Хоффе» худшая серия из пяти поединков среди всех команд Бундеслиги на данный момент. Гости проиграли все 5 встреч.

    Уже в этом туре команда может опустить в зону вылета. Пока что «Хоффенхайм» занимает 16-ю строчку, имея в своем активе 19 баллов.

  • Трансферный дайджест. 21 — 27 февраля
  • Неопределенность Ди Марии, Бускетса и Рамоса, большой интерес к Беллингему
  • 27/02/2023

    • В двух последних турах «сине-белые» проиграли всухую. Они уступили дортмундской «Боруссии» (0:1) и «Аугсбургу» (0:1).

    До этого «Хоффенхайм» потерпел поражение от «Байера» (1:3) и «Бохума» (2:5). Таким образом, в 3 из 5 матчей турнира гости пропускали больше 2 мячей.

    Прогноз и ставки

    Отсюда и такие котировки — 1.93 на победу «Майнца» и 3.90 на победу «Хоффенхайма».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Выбор, наверное, очевиден. «Майнц» имеет хорошую форму. Он выиграл несколько поединков, причем у непростых соперников.

    «Ноль четвертые» будут мстить за поражение в первом круге. Уровень текущей результативности позволит им победить с крупным счетом.

    Ставим на победу «Майнца» и отдельно на тотал встречи больше 3 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Калгари — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Без шансов для «Хоффенхайма»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры