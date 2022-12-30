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    «Сельта» продлит безвыигрышную серию «Севильи» в Ла Лиге?

    «Сельта» — «Севилья». Прогноз (к. 3.38) и ставки на чемпионат Испании 30 декабря 2022 года

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    «Севилья» выиграла лишь один из семи предыдущих матчей в Ла Лиге
    «Сельта» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 21:15 мск. «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Декабря 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 21:15 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Сельта»

    «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

    В начале ноября, сразу после отставки Эдуардо Коудета, команду из Виго возглавил Карлуш Карвальял. И с тех пор «Сельта» потерпела лишь одно поражение.

    Коэффициенты матча Сельта — Севилья

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    Перед перерывом «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано» и вышла в следующий раунд Кубка Испании, разгромив скромный «Алгар».

    В декабре команда Карвальяла провела товарищеские матчи с «Боавиштой» (1:1) и «Брентфордом» (3:1).

    На прошлой неделе «Сельта» прошла еще один раунд в Кубке Испании. На этот раз она выиграла у «Герники» (3:0).

    «Севилья»

    «Севилья» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 14-ти турах 11 очков.

    «Севилья» стала главным разочарованием осенней части испанского сезона. Руководство клуба вмешалось в ситуацию еще в начале октября, назначив Хорхе Сампаоли на пост главного тренера вместо Хулена Лопетеги.

    Но пока сложно сказать, что «Севилье» это как-то помогло. В семи матчах Ла Лиги под руководством аргентинца команда одержала лишь одну победу. Вряд ли стоит всерьез рассматривать победы над небольшими клубами в Кубке Испании.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Правда, в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде «Севилья» потерпела лишь одно поражение, проиграв на поле мадридского «Реала».

    Но в любом случае ситуация остается сложной, «Севилье» будет непросто подняться в верхнюю часть таблицы.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Севильи» — за 3.42.

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    В прошлом сезоне «Севилья» выиграла на поле «Сельты» со счетом 1:0, а матч второго круга завершился вничью 2:2.

    И есть подозрение, что обе команды не станут чересчур рисковать в предстоящем матче.

    Ничья устроит и хозяев, и гостей. И не исключено, что на табло так и останутся нули. На голы в данном случае лучше не ставить.

    Ставка — ничья за 3.38.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.06.

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    «Сельта» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сельта» продлит безвыигрышную серию «Севильи» в Ла Лиге?
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