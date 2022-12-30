«Сельта»
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.
В начале ноября, сразу после отставки Эдуардо Коудета, команду из Виго возглавил Карлуш Карвальял. И с тех пор «Сельта» потерпела лишь одно поражение.
Коэффициенты матча Сельта — Севилья
Перед перерывом «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано» и вышла в следующий раунд Кубка Испании, разгромив скромный «Алгар».
В декабре команда Карвальяла провела товарищеские матчи с «Боавиштой» (1:1) и «Брентфордом» (3:1).
На прошлой неделе «Сельта» прошла еще один раунд в Кубке Испании. На этот раз она выиграла у «Герники» (3:0).
«Севилья»
«Севилья» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 14-ти турах 11 очков.
«Севилья» стала главным разочарованием осенней части испанского сезона. Руководство клуба вмешалось в ситуацию еще в начале октября, назначив Хорхе Сампаоли на пост главного тренера вместо Хулена Лопетеги.
Но пока сложно сказать, что «Севилье» это как-то помогло. В семи матчах Ла Лиги под руководством аргентинца команда одержала лишь одну победу. Вряд ли стоит всерьез рассматривать победы над небольшими клубами в Кубке Испании.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Правда, в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде «Севилья» потерпела лишь одно поражение, проиграв на поле мадридского «Реала».
Но в любом случае ситуация остается сложной, «Севилье» будет непросто подняться в верхнюю часть таблицы.
Прогноз и ставка
На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Севильи» — за 3.42.
В прошлом сезоне «Севилья» выиграла на поле «Сельты» со счетом 1:0, а матч второго круга завершился вничью 2:2.
И есть подозрение, что обе команды не станут чересчур рисковать в предстоящем матче.
Ничья устроит и хозяев, и гостей. И не исключено, что на табло так и останутся нули. На голы в данном случае лучше не ставить.
Ставка — ничья за 3.38.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.06.