«Кардифф» сыграет на своем поле с КПР в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:15 мск. «Кардифф» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Кардифф» находится на скромной 20 позиции.

Вот только с победами у команды не складывается. В 23 матчах валлийцы добыли всего лишь 7 викторий.

В своем предыдущем матче «Кардифф» смог добыть 1 балл. Дома команда не смогла одолеть «Блэкпул» (1:1).

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«Кардифф» крайне нестабилен, что пока мешает рассчитывать на что-то серьезное. Да и последняя победа датирована началом ноября.

В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 очка, так что срочно нужны победы.

КПР

КПР в текущем сезоне смотрится довольно интересно. Команда сражается за зону плей-офф, как раз находясь на 6 месте в таблице.

В предыдущем своем поединке КПР добыл 3 важнейших зачетных балла. На выезде команда минимально переиграла «Престон».

Вот только с реализацией у команды имеются заметные проблемы. В 23 матчах забито всего 27 мячей.

Да и поражений в пассиве у «рейнджеров» многовато. В 23 матчах команда уступила уже 9 раз.

В этой встрече КПР явно будет пытаться взять максимум очков. Соперник выглядит слабее, чем грех не воспользоваться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.40.

На викторию КПР дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

«Рейнджеры» намерены закрепиться в первой шестерке , и наверняка в этом поединке сыграют с позиции силы.

Наш прогноз — Победа КПР. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.