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    Три очка для «рейнджеров»?

    «Кардифф» — КПР. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — КПР
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    Маколи Бонн
    «Кардифф» сыграет на своем поле с КПР в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:15 мск. «Кардифф» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2022 года
    Кардифф Сити
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  • Англия. Чемпионшип
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    «Кардифф»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Кардифф» находится на скромной 20 позиции.

    Вот только с победами у команды не складывается. В 23 матчах валлийцы добыли всего лишь 7 викторий.

    В своем предыдущем матче «Кардифф» смог добыть 1 балл. Дома команда не смогла одолеть «Блэкпул» (1:1).

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    «Кардифф» крайне нестабилен, что пока мешает рассчитывать на что-то серьезное. Да и последняя победа датирована началом ноября.

    В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 очка, так что срочно нужны победы.

    КПР

    КПР в текущем сезоне смотрится довольно интересно. Команда сражается за зону плей-офф, как раз находясь на 6 месте в таблице.

    В предыдущем своем поединке КПР добыл 3 важнейших зачетных балла. На выезде команда минимально переиграла «Престон».

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    • Вот только с реализацией у команды имеются заметные проблемы. В 23 матчах забито всего 27 мячей.

    Да и поражений в пассиве у «рейнджеров» многовато. В 23 матчах команда уступила уже 9 раз.

    В этой встрече КПР явно будет пытаться взять максимум очков. Соперник выглядит слабее, чем грех не воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.40.

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    На викторию КПР дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

    «Рейнджеры» намерены закрепиться в первой шестерке, и наверняка в этом поединке сыграют с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа КПР. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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    «Кардифф» — КПР: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «рейнджеров»?
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