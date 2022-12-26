«Кардифф»
Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Кардифф» находится на скромной 20 позиции.
Вот только с победами у команды не складывается. В 23 матчах валлийцы добыли всего лишь 7 викторий.
В своем предыдущем матче «Кардифф» смог добыть 1 балл. Дома команда не смогла одолеть «Блэкпул» (1:1).
«Кардифф» крайне нестабилен, что пока мешает рассчитывать на что-то серьезное. Да и последняя победа датирована началом ноября.
В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 очка, так что срочно нужны победы.
КПР
КПР в текущем сезоне смотрится довольно интересно. Команда сражается за зону плей-офф, как раз находясь на 6 месте в таблице.
В предыдущем своем поединке КПР добыл 3 важнейших зачетных балла. На выезде команда минимально переиграла «Престон».
Вот только с реализацией у команды имеются заметные проблемы. В 23 матчах забито всего 27 мячей.
Да и поражений в пассиве у «рейнджеров» многовато. В 23 матчах команда уступила уже 9 раз.
В этой встрече КПР явно будет пытаться взять максимум очков. Соперник выглядит слабее, чем грех не воспользоваться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кардиффа» предлагают — 2.40.
На викторию КПР дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Победа КПР. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.