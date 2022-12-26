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    Прервет ли «Брешия» беспроигрышную серию «Палермо»?

    «Брешия» — «Палермо». Прогноз, ставки (к. 2.01) на футбол, Серия B, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брешия» — «Палермо»
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    «Брешия» не знает побед четыре последних матча
    В 19-м туре итальянской Серии B «Брешия» на своем поле будет принимать «Палермо». Начало встречи — в 14:30 мск. «Брешия» — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2022 года
    Брешия
  • Брешия
    •  Брешия 14:30 Палермо Палермо
  • Италия. Серия B
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    «Брешия»

    Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Серии B после 18-ти туров. Команда выступает нестабильно, лишь 19 забитых мячей в чемпионате при 24 пропущенных.

    Несмотря на это, «Брешия» борется за выход в плей-офф Серии B — позиции от 3-й до 8-й. Сейчас команда отстает от нее на два очка.

    Самым заметным игроком коллектива является 25-летний французский нападающий Флориан Айе, который поразил ворота соперников 5 раз в 16 матчах.

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    В последних четырех поединках команда трижды проиграла при одной ничьей, так что ее форма оставляет желать лучшего.

    «Палермо»

    У гостей ситуация будет получше. Хотя они идут на 11-м месте, но не проигрывают четыре последних матчах, что говорит о лучшей форме сицилийцев.

    В прошлом туре «Палермо» обыграл «Кальяри» (2:1) на своем поле.

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    • Ранее клуб сыграл вничью со СПАЛом (1:1) и «Комо» (0:0) Перед этим «розанеро» обыграли «Беневенто», забив один единственный мяч в игре.

    Последнее поражение у гостей было 27 ноября, когда они на своем поле минимально проиграли «Венеции».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Брешию» — 2,25, успех «Палермо» оценивается в 3,50, ничья — в 3,10.

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    В последних девяти из 15 матчей «Палермо» сыграл вничью после первого тайма.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья после 1-го тайма за 2,01.

    Еще один вариант ставки — «Палермо» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,39. В трех из четырех последних матчах, где сицилийцы не проиграли, было забито меньше 2,5 голов, поэтому такая ставка имеет высокие шансы на успех.

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    «Брешия» — «Палермо»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Брешия» беспроигрышную серию «Палермо»?
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