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    Продолжится ли победная серия «Вест Бромвича»?

    «Ковентри» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставки (к. 2.33) на футбол, Чемпионшип, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич» выиграл пять из шести последних матчей
    В 21-м туре английского Чемпионшипа «Ковентри» на своем поле будет принимать «Вест Бромвич». Начало встречи — в 22:45 мск. «Ковентри» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Декабря 2022 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 22:45 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Ковентри»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшипе «Ковентри» не блещет результатами.

    14 место по итогам 21 тура — явный неуспех. При этом клуб набрал 30 пунктов, опережая зону вылета на шесть очков.

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Вест Бромвич

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    В последних двух турах коллектив не знает побед при одном поражении и одной ничьей — от «Рединга» (0:1) и «Суонси» (3:3).

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    Перед этим в четырех поединках кряду клуб выигрывал, в которых ни разу не пропустил и забил шесть мячей.

    «Вест Бромвич»

    Эта команда также проводит сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 29 очков после 22 матча.

    Такие результаты «Дроздов» оставляют их над зоной вылета на 16 месте — отрыв равен четыре очка. Впрочем, после трех туров команда и вовсе была последней.

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    • Клуб набрал отличную форму, выиграв пять из шести поединков во всех турнирах. Причем эти победы были в официальных матчах.

    Единственное исключение имело место в товарищеской встрече против испанского «Эльче» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич». Коэффициент на его победу равен 2,48, успех «Ковентри» оценивается в 2,95, ничья — в 3,20.

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    В последних четырех из пяти домашних матчей хозяева поля забивали в первом тайме.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ковентри» забьет в первом тайме за 2,33.

    Еще один вариант ставки — «Вест Бромвич» не проиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,31. Нынешняя форма гостей позволяет им рассчитывать как минимум на ничью, при этом в трех из четырех последних матчей хозяев было забито два или меньше голов.

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    «Ковентри» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Вест Бромвича»?
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