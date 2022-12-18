В 18-м туре итальянской Серии B «Парма» на своем поле будет принимать «СПАЛ». Начало встречи — в 16:00 мск. «Парма» — «СПАЛ» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Команда занимает лидирующие позиции в итальянской Серии B. В нынешнем сезоне «Парма» вполне готова побороться за выход в Серию A, у команды есть все необходимое для этого.

«Парма» расположилась на 5-м месте в турнирной таблице, а это значит, что на данный момент команда попадает на стадию 1/4 плей-офф чемпионата.

Стоит отметить, что от 9 места, которое лишает шансов на повышение отрыв лишь 3 очка. «Парма» должна провести такой же остаток чемпионата, чтобы остаться в гонке за повышение.

Все прогнозы на футбол

Последние 5 матчей хозяева провели довольно серо — 2 победы, 2 поражения и одна ничья. Примечательно, что «Парма» неожиданно проиграла «Модене» (1:2) в домашнем матче.

Последний матч команда играла с «Брешией» в гостях и уверенно победила (2:0). Соперникам даже не удалось нанести ни одного удара в створ ворот.

«СПАЛ»

В нынешнем сезоне итальянской Серии B команда будет бороться за выживание в лиге. «СПАЛ» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице и на данный момент находится в зоне плей-офф за выживание.

У команды довольно средние показатели забитых и пропущенных мячей — 20 и 22. При этом, в гостях «СПАЛ» забил лишь 6 голов при 10 пропущенных.

В последних 5 матчах команда дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Самый яркий матч получился против «Модены» (2:3), где «СПАЛ» дома не смог воспользоваться численным преимуществом. На 35-й минуте игрок «Модены» получил красную карточку.

Последний очный матч команды провели 26 февраля 2022 года. Тогда «Парма» разгромила «СПАЛ» со счетом 4:0. Стоит отметить, что уже в первом тайме хозяева установили комфортное преимущество в 2 мяча.

В предстоящей встрече, безусловно, «Парма» будет доминировать, но преимущество «СПАЛ» заключается в том, что им попросту некуда отступать по причине сложного турнирного положения.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.70.

Успех гостей оценивается в 5.00, ничья — в 3.65.

Поскольку «Парма» будет играть первым номером, а «СПАЛ» стараться действовать на контратаках, можно предположить, что мы увидим результативный матч.

Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют — да за 2.01. Еще один вариант ставки — Фора «Пармы» — 1.5 за 2.77.