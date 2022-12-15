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    Очередная коллизия «Салернитаны»?!

    «Аланьяспор» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, товарищеский матч, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Салернитана»
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    Антонио Кандрева
    «Аланьяспор» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 18:30 мск. «Аланьяспор» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Декабря 2022 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 18:30 Аланьяспор Аланьяспор
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Аланьяспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Аланьяспор» находится лишь на 9 месте в турецкой Суперлиге.

    При этом «Аланьяспор» опережает опасную зону лишь на 4 очка. Да и забивают игроки команды нечасто — 19 мячей в 14 встречах.

    При этом оборона команды действует не самым надежным образом. Пропущено уже 24 мяча.

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    Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Аланьяспор» дома не сумел одолеть «Адана Демирспор» (0:0).

    В этом поединке «Аланьяспор» наверняка будет рада и ничьей. Особенно с учетом низкого уровня реализации.

    «Салернитана»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает довольно прилично. В чемпионате Италии «Салернитана» идет на 12 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах игроки «Салернитаны» настреляли только 19 мячей.

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    • Да и с монолитностью обороны имеются проблемы. Команда пропустила уже 24 мяча, что на уровне одного из аутсайдеров.

    Свой последний матч «Салернитана» проиграла. На выезде команда вчистую уступила «Монце» (3:0).

    Да и в контрольной встрече с «Фенербахче» итальянцы были биты (3:0). Пора бы прерывать безголевую серию!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аланьяспора» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.49.

    В последних матчах «Салернитана» выглядела откровенно блекло, пропустив дважды по 3 мяча.

    Наш прогноз — Победа «Аланьяспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    «Аланьяспор» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Салернитаны»?!
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