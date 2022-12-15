«Аланьяспор» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 18:30 мск. «Аланьяспор» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аланьяспор»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Аланьяспор» находится лишь на 9 месте в турецкой Суперлиге.

При этом «Аланьяспор» опережает опасную зону лишь на 4 очка. Да и забивают игроки команды нечасто — 19 мячей в 14 встречах.

При этом оборона команды действует не самым надежным образом. Пропущено уже 24 мяча.

Все прогнозы на футбол

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Аланьяспор» дома не сумел одолеть «Адана Демирспор» (0:0).

В этом поединке «Аланьяспор» наверняка будет рада и ничьей. Особенно с учетом низкого уровня реализации.

«Салернитана»

В нынешнем сезоне эта команда выступает довольно прилично. В чемпионате Италии «Салернитана» идет на 12 позиции.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах игроки «Салернитаны» настреляли только 19 мячей.

Да и с монолитностью обороны имеются проблемы. Команда пропустила уже 24 мяча, что на уровне одного из аутсайдеров.

Свой последний матч «Салернитана» проиграла. На выезде команда вчистую уступила «Монце» (3:0).

Да и в контрольной встрече с «Фенербахче» итальянцы были биты (3:0). Пора бы прерывать безголевую серию!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аланьяспора» предлагают — 2.06.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.49.

В последних матчах «Салернитана» выглядела откровенно блекло , пропустив дважды по 3 мяча.

Наш прогноз — Победа «Аланьяспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.