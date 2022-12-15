«Аланьяспор»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Аланьяспор» находится лишь на 9 месте в турецкой Суперлиге.
При этом «Аланьяспор» опережает опасную зону лишь на 4 очка. Да и забивают игроки команды нечасто — 19 мячей в 14 встречах.
При этом оборона команды действует не самым надежным образом. Пропущено уже 24 мяча.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Аланьяспор» дома не сумел одолеть «Адана Демирспор» (0:0).
В этом поединке «Аланьяспор» наверняка будет рада и ничьей. Особенно с учетом низкого уровня реализации.
«Салернитана»
В нынешнем сезоне эта команда выступает довольно прилично. В чемпионате Италии «Салернитана» идет на 12 позиции.
Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 15 матчах игроки «Салернитаны» настреляли только 19 мячей.
Да и с монолитностью обороны имеются проблемы. Команда пропустила уже 24 мяча, что на уровне одного из аутсайдеров.
Свой последний матч «Салернитана» проиграла. На выезде команда вчистую уступила «Монце» (3:0).
Да и в контрольной встрече с «Фенербахче» итальянцы были биты (3:0). Пора бы прерывать безголевую серию!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аланьяспора» предлагают — 2.06.
На викторию «Салернитаны» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.49.
Наш прогноз — Победа «Аланьяспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.