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    «Комо» снова отберет очки у «Реджины»?

    «Комо» — «Реджина». Прогноз (к. 3.38) и ставки на Серию Б 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Реджина»
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    «Комо» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах
    «Реджина» сыграет на выезде против «Комо» в рамках 17-го тура итальянской Серии Б. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:00 мск. «Комо» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 11 Декабря 2022 года
    Комо
  • Италия. Серия B
    •  Комо 17:00 Реджина Реджина
  • Италия. Серия B
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    «Комо»

    «Комо» занимает 19-е, предпоследнее место в таблице Серии Б. Однако в случае победы в предстоящем матче клуб из Ломбардии может существенно улучшить турнирное положение.

    «Комо» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах.

    Правда, в четырех случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья. Еще в одной игре команда Морено Лонго одержала домашнюю победу над «Венецией» (1:0).

    В пяти недавних матчах на своем поле «Комо» одержал три победы и дважды сыграл вничью.

    «Реджина»

    «Реджина» тем временем находится на второй строчке, набрав в 16-ти турах 29 очков. Отставание от «Фрозиноне» составляет шесть очков.

    Среди недели клуб из Реджо-ди-Калабрии проиграл на своем поле «Фрозиноне» со счетом 0:3.

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    Но перед этим у команды Филиппе Индзаги была серия из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи).

    Также стоит добавить, что «Реджина» набрала семь очков в трех предыдущих матчах на выезде, сыграв вничью с «Кальяри» и победив «Венецию» и «Брешию».

    Прогноз и ставка

    На «Комо» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Реджины» — за 2.27.

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    Несмотря на положение в таблице, «Комо» явно не их тех, кто легко отдает очки. Команду Индзаги ждет сложнейшая игра.

    И по всей видимости, «Реджина» не сможет порадовать своих болельщиков гостевой победой.

    Ставка — ничья за 3.38.

    К слову, в прошлом сезоне «Реджина» ни разу не выиграла у «Комо». Матч первого круга на поле «Комо» завершился вничью 1:1, а во втором «Реджина» потерпела разгромное поражение со счетом 1:4.

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    «Комо» — «Реджина»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Комо» снова отберет очки у «Реджины»?
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