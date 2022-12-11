«Реджина» сыграет на выезде против «Комо» в рамках 17-го тура итальянской Серии Б. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:00 мск. «Комо» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Комо»

«Комо» занимает 19-е, предпоследнее место в таблице Серии Б. Однако в случае победы в предстоящем матче клуб из Ломбардии может существенно улучшить турнирное положение.

«Комо» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах.

Правда, в четырех случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья. Еще в одной игре команда Морено Лонго одержала домашнюю победу над «Венецией» (1:0).

В пяти недавних матчах на своем поле «Комо» одержал три победы и дважды сыграл вничью.

«Реджина»

«Реджина» тем временем находится на второй строчке, набрав в 16-ти турах 29 очков. Отставание от «Фрозиноне» составляет шесть очков.

Среди недели клуб из Реджо-ди-Калабрии проиграл на своем поле «Фрозиноне» со счетом 0:3.

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Но перед этим у команды Филиппе Индзаги была серия из пяти матчей без поражений (три победы и две ничьи).

Также стоит добавить, что «Реджина» набрала семь очков в трех предыдущих матчах на выезде, сыграв вничью с «Кальяри» и победив «Венецию» и «Брешию».

Прогноз и ставка

На «Комо» в этом матче можно поставить за 3.08, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Реджины» — за 2.27.

Несмотря на положение в таблице, «Комо» явно не их тех, кто легко отдает очки. Команду Индзаги ждет сложнейшая игра.

И по всей видимости, «Реджина» не сможет порадовать своих болельщиков гостевой победой.

Ставка — ничья за 3.38.

К слову, в прошлом сезоне «Реджина» ни разу не выиграла у «Комо». Матч первого круга на поле «Комо» завершился вничью 1:1, а во втором «Реджина» потерпела разгромное поражение со счетом 1:4.