«Падерборн» сыграет на своем поле с «Ганновером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 14:00 мск. «Падерборн» — «Ганновер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Падерборн»

«Падерборн» в нынешнем сезоне бьется за повышение в классе. На данный момент команда занимает шестое место в таблице второй Бундеслиги.

При этом команда обладает лучшей атакой в лиге. В 17 матчах забито уже 35 мячей — отличный показатель!

Перед грядущей игрой, которая будет первой после паузы, у клуба серия из пяти матчей кряду без побед, где в четырех последних он и вовсе уступил.

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Словом, с такой формой хозяевам будет морально сложно вернуться к победам, хотя перерыв может помочь им прийти в себя.

«Ганновер»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 5 месте во втором по рангу немецком дивизионе.

Причем «Ганновер» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая атака, ведь забито всего 25 мячей в 17 матчах.

В предыдущем своем официальном поединке «Ганновер» разочаровал. На выезде команда не сумела одолеть «Хольштайн» (1:1).

В первой товарищеской игре после паузы клуб и вовсе уступил «Герте» (1:2). Таким образом, нынешняя форма гостей немногим лучше, чем у хозяев.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,05. Успех гостей оценивается в 2,34, ничья — в 2,27.

В последних трех своих матчах обеих команд было забито больше двух голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Падерборн» выиграет, и обе команды забьют за 2,63. Пауза должна был встряхнуть хозяев, а их результативная атака и не слишком надежная оборона позволяет рассчитывать на такой исход встречи.