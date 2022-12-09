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    Прервет ли «Падерборн» безвыигрышную серию?

    «Падерборн» — «Ганновер». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 9 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Падерборн» — «Ганновер»
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    «Падерборн» начинает подготовку к рестарту сезона
    «Падерборн» сыграет на своем поле с «Ганновером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 14:00 мск. «Падерборн» — «Ганновер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Декабря 2022 года
    Падерборн 07
  • Падерборн
    •  Падерборн 07 14:00 Ганновер-96 Ганновер-96
  • Ганновер
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    «Падерборн»

    «Падерборн» в нынешнем сезоне бьется за повышение в классе. На данный момент команда занимает шестое место в таблице второй Бундеслиги.

    При этом команда обладает лучшей атакой в лиге. В 17 матчах забито уже 35 мячей — отличный показатель!

    Перед грядущей игрой, которая будет первой после паузы, у клуба серия из пяти матчей кряду без побед, где в четырех последних он и вовсе уступил.

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    Словом, с такой формой хозяевам будет морально сложно вернуться к победам, хотя перерыв может помочь им прийти в себя.

    «Ганновер»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 5 месте во втором по рангу немецком дивизионе.

    Причем «Ганновер» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая атака, ведь забито всего 25 мячей в 17 матчах.

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    • В предыдущем своем официальном поединке «Ганновер» разочаровал. На выезде команда не сумела одолеть «Хольштайн» (1:1).

    В первой товарищеской игре после паузы клуб и вовсе уступил «Герте» (1:2). Таким образом, нынешняя форма гостей немногим лучше, чем у хозяев.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,05. Успех гостей оценивается в 2,34, ничья — в 2,27.

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    В последних трех своих матчах обеих команд было забито больше двух голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Падерборн» выиграет, и обе команды забьют за 2,63. Пауза должна был встряхнуть хозяев, а их результативная атака и не слишком надежная оборона позволяет рассчитывать на такой исход встречи.

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    «Падерборн» — «Ганновер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Падерборн» безвыигрышную серию?
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