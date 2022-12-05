«Арис» Лимассол сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:00 мск. «Арис» Лимассол — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис» Лимассол

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. В своем чемпионате «Арис» Лимассол находится на 4 месте.

Более того, «Арис» Лимассол неплох в плане реализации. Команда забила 26 мячей в 12 турах чемпионата Кипра.

А вот предыдущий поединок принес команде лишь один балл. Дома «Арис» расписал мировую с «Пафосом» (2:2).

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Заметный вклад в успехи команды делает и Александр Кокорин. Россиянин отличился уже 5 точными ударами.

В этом поединке команда явно планирует дать бой грекам. Наверняка киприоты найдут вылазки к воротам соперника.

ПАОК

Нынешний сезон для этой команды складывается не особо ярко. На данный момент она находится на 3 месте в чемпионате Греции.

Причем ПАОК имеет явные проблемы с реализацией. В 13 матчах забито всего лишь 19 мячей.

ПАОК в своем последнем официальном матче добыл три пункта. Дома был обыгран «Волос» (3:0).

После того ПАОК добыл еще две победы в контрольных поединках. Поочередно были обыграны «Ашдод» (4:1) и АЕЛ (0:3).

В этой встрече греки наверняка постараются сыграть в атаке как можно агрессивнее. Состав у ПАОКа приличный, да и вообще, команда заметно прибавляет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПАОКа предлагают — 1.88.

На викторию «Ариса» Лимассол дают — 3.95, ничья оценена — в 3.54.

Греки в последних матчах несколько прибавили, да и атака киприотов выглядит вполне прилично .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.26.