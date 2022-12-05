«Арис» Лимассол
Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. В своем чемпионате «Арис» Лимассол находится на 4 месте.
Более того, «Арис» Лимассол неплох в плане реализации. Команда забила 26 мячей в 12 турах чемпионата Кипра.
А вот предыдущий поединок принес команде лишь один балл. Дома «Арис» расписал мировую с «Пафосом» (2:2).
Заметный вклад в успехи команды делает и Александр Кокорин. Россиянин отличился уже 5 точными ударами.
В этом поединке команда явно планирует дать бой грекам. Наверняка киприоты найдут вылазки к воротам соперника.
ПАОК
Нынешний сезон для этой команды складывается не особо ярко. На данный момент она находится на 3 месте в чемпионате Греции.
Причем ПАОК имеет явные проблемы с реализацией. В 13 матчах забито всего лишь 19 мячей.
ПАОК в своем последнем официальном матче добыл три пункта. Дома был обыгран «Волос» (3:0).
После того ПАОК добыл еще две победы в контрольных поединках. Поочередно были обыграны «Ашдод» (4:1) и АЕЛ (0:3).
В этой встрече греки наверняка постараются сыграть в атаке как можно агрессивнее. Состав у ПАОКа приличный, да и вообще, команда заметно прибавляет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПАОКа предлагают — 1.88.
На викторию «Ариса» Лимассол дают — 3.95, ничья оценена — в 3.54.
Греки в последних матчах несколько прибавили, да и
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.26.