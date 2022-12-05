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    Кокорин на поле — голепад обеспечен!

    «Арис» Лимассол — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, товарищеский матч, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» Лимассол — ПАОК
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    Александр Кокорин
    «Арис» Лимассол сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:00 мск. «Арис» Лимассол — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арис» Лимассол

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. В своем чемпионате «Арис» Лимассол находится на 4 месте.

    Более того, «Арис» Лимассол неплох в плане реализации. Команда забила 26 мячей в 12 турах чемпионата Кипра.

    А вот предыдущий поединок принес команде лишь один балл. Дома «Арис» расписал мировую с «Пафосом» (2:2).

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    Заметный вклад в успехи команды делает и Александр Кокорин. Россиянин отличился уже 5 точными ударами.

    В этом поединке команда явно планирует дать бой грекам. Наверняка киприоты найдут вылазки к воротам соперника.

    ПАОК

    Нынешний сезон для этой команды складывается не особо ярко. На данный момент она находится на 3 месте в чемпионате Греции.

    Причем ПАОК имеет явные проблемы с реализацией. В 13 матчах забито всего лишь 19 мячей.

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  • Вчера

    • ПАОК в своем последнем официальном матче добыл три пункта. Дома был обыгран «Волос» (3:0).

    После того ПАОК добыл еще две победы в контрольных поединках. Поочередно были обыграны «Ашдод» (4:1) и АЕЛ (0:3).

    В этой встрече греки наверняка постараются сыграть в атаке как можно агрессивнее. Состав у ПАОКа приличный, да и вообще, команда заметно прибавляет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПАОКа предлагают — 1.88.

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    На викторию «Ариса» Лимассол дают — 3.95, ничья оценена — в 3.54.

    Греки в последних матчах несколько прибавили, да и атака киприотов выглядит вполне прилично.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.26.

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    «Арис» Лимассол — ПАОК: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. Кокорин на поле — голепад обеспечен!
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