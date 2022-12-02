«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Зандхаузеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 15:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Зандхаузен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Фр

Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. Текущее 4 место в Бундеслиге — приличный показатель.

Причем «Айнтрахт» Фр может быть в тройке. Мешает слабая оборона, ведь пропущено уже 24 мяча в 15 матчах.

В предыдущем своем поединке «Айнтрахт» Фр проиграл. В контрольной встрече немцы уступили японской «Гамба Осака» (2:1).

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Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «Айнтрахт» Фр выглядит монолитно.

Осенний цикл для франкфуртцев складывается неплохо. Например, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

«Зандхаузен»

Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. Текущее последнее место во втором по рангу немецком дивизионе явно не устраивает.

«Зандхаузен» имеет заметные проблемы с реализацией. В 17 матчах команда забила всего 21 мяч.

«Зандхаузен» в своем последнем матче не разжился очками. На выезде команда уступила «Гамбургу» (4:2).

В этой встрече «Зандхаузен» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник явно сильнее, но свои шансы у команды будут.

Разумеется, встреча с представителем Бундеслиги для команды станет проверкой на прочность. Так что максимальный настрой обеспечен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.50.

На викторию «Зандхаузена» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.75.

Франкфуртцы наверняка будут активно атаковать, да и соперник осенью не особо блистает в плане игры и результатов.

Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.