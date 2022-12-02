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    «Айнтрахт» быстро покажет класс

    «Айнтрахт» Фр — «Зандхаузен». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — «Зандхаузен»
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    Себастьян Роде
    «Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Зандхаузеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 15:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Зандхаузен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Декабря 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 15:30 Зандхаузен Зандхаузен
  • Зандхаузен
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    «Айнтрахт» Фр

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. Текущее 4 место в Бундеслиге — приличный показатель.

    Причем «Айнтрахт» Фр может быть в тройке. Мешает слабая оборона, ведь пропущено уже 24 мяча в 15 матчах.

    В предыдущем своем поединке «Айнтрахт» Фр проиграл. В контрольной встрече немцы уступили японской «Гамба Осака» (2:1).

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    Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «Айнтрахт» Фр выглядит монолитно.

    Осенний цикл для франкфуртцев складывается неплохо. Например, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Зандхаузен»

    Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. Текущее последнее место во втором по рангу немецком дивизионе явно не устраивает.

    «Зандхаузен» имеет заметные проблемы с реализацией. В 17 матчах команда забила всего 21 мяч.

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    • «Зандхаузен» в своем последнем матче не разжился очками. На выезде команда уступила «Гамбургу» (4:2).

    В этой встрече «Зандхаузен» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник явно сильнее, но свои шансы у команды будут.

    Разумеется, встреча с представителем Бундеслиги для команды станет проверкой на прочность. Так что максимальный настрой обеспечен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.50.

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    На викторию «Зандхаузена» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.75.

    Франкфуртцы наверняка будут активно атаковать, да и соперник осенью не особо блистает в плане игры и результатов.

    Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Айнтрахт» Фр — «Зандхаузен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» быстро покажет класс
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