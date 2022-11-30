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    Удержится ли «Чжэцзян Профессионал» в топ-3?

    «Чжэцзян Профессионал» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Китая, 30 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чжэцзян Профессионал» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Чжэцзян Профессионал» не проигрывает 5 матчей
    «Чжэцзян Профессионал» сыграет на своем поле с клубом «Бэйцзин Гоань» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чжэцзян Профессионал» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 30 Ноября 2022 года
    Чжэцзян
  • Ханчжоу
    •  Чжэцзян 14:30 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
  • Пекин
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    «Чжэцзян Профессионал»

    Новичок Суперлиги расположился на третьей строчке таблицы. У него 49 набранных очков в 27 сыгранных турах — грядущий соперник уступает по разнице мячей.

    На данный момент команда идет на серии без поражений. Текущая форма за 5 матчей — это 4 победы и одна ничья. Если в этот раз хозяева снова выиграют, то они одержат четвертую победу кряду.

    Ранее «Чжэцзян» обыграл «Далянь Про» (1:0), «Шанхай Порт» (2:1) и разгромил «Хэбэй» (6:1).

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    Такая форма обещает коллективу все шансы удержать за собой третью строчку в китайской Суперлиге по крайней мере после грядущего тура.

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда также борется за 3 место в Суперлиге. Правда, пока «Бэйцзин Гоань» находится на 5-й позиции.

    Отставание не только от заветной третьей строчки, но и от четвертой измеряется лишь разницей мячей. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 37 пропущенных мячей.

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    • В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» разжился тремя баллами. На выезде команда одолела «Шанхай Шеньхуа» (2:1). С аналогичным счетом перед этим был повержен «Гуанчжоу Сити».

    В последних пяти поединках коллектив выиграл три матча при двух поражениях, так что он все же не выглядит фаворитом грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры, тем не менее, не видят фаворита — коэффициент на победу каждой из команд равен 2,60, ничья оценивается в 3,50.

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    Ставки в поединке высоки, но обе команды помногу забивают, что сулит результативный матч.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,07.

    Еще один вариант ставки — «Чжэцзян Профессионал» забьет последний гол за 2,00 — логично, чтобы именно фаворит так или иначе «закрыл» игру.

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    «Чжэцзян Профессионал» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Чжэцзян Профессионал» в топ-3?
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