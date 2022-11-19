В 16-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле примет «Малагу». Поединок, который пройдет 19 ноября, начнется в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» с 16 очками по итогам 15 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на два пункта.

На счету у команды четыре победных результата, столько же ничьих и семь проигрышей. Причем забила она только девять голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

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В минувшем туре арагонцы на выезде потерпели фиаско от лидирующего «Алавеса» со счетом 0:1, что стало для них третьим проигрышем подряд. Накануне же они вылетели из Кубка Испании, проиграв коллективу из третьего дивизиона 0:1.

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В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» по два раза побеждала и уступала, а также три поединка завершила мировыми исходами.

«Малага»

«Малага» с десятью зачетными пунктами находится на самом дне в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем отставание от безопасной строки составляет уже шесть баллов.

«Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только две виктории, четыре поединка они еще свели вничью и девять раз был повержены, забили 11 мячей, пропустили — 21.

В своей последней проведенной игре «медузы» на своем поле поделили очки с хихонским «Спортингом» 1:1, прервав тем самым серию из трех фиаско подряд. Свой же кубковый матч они выиграли по пенальти и прошли в 1/32 финала.

На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за шесть встреч, один поединок еще она свела вничью и шесть раз терпела фиаско, забила только пять мячей.

В прошлом сезоне обе игры между этими соперниками завершились вничью со счетом 1:1, сезоном ранее они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.17.

На викторию «Малаги» дают — 4.02, ничья оценена — в 2.88.

От данного противостояния вполне можно ждать обмена голами, ведь между собой эти соперники в последнее время неизменно огорчали друг друга, да и будут стремиться взять очки по максимуму, исходя из их плачевного турнирного положения.