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    «Сарагоса» — «Малага». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат Испании, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Малага»
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    «Сарагоса»
    В 16-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле примет «Малагу». Поединок, который пройдет 19 ноября, начнется в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Ноября 2022 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Малага Малага
  • Малага
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» с 16 очками по итогам 15 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на два пункта.

    На счету у команды четыре победных результата, столько же ничьих и семь проигрышей. Причем забила она только девять голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

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    В минувшем туре арагонцы на выезде потерпели фиаско от лидирующего «Алавеса» со счетом 0:1, что стало для них третьим проигрышем подряд. Накануне же они вылетели из Кубка Испании, проиграв коллективу из третьего дивизиона 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» по два раза побеждала и уступала, а также три поединка завершила мировыми исходами.

    «Малага»

    «Малага» с десятью зачетными пунктами находится на самом дне в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем отставание от безопасной строки составляет уже шесть баллов.

    «Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только две виктории, четыре поединка они еще свели вничью и девять раз был повержены, забили 11 мячей, пропустили — 21.

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    • В своей последней проведенной игре «медузы» на своем поле поделили очки с хихонским «Спортингом» 1:1, прервав тем самым серию из трех фиаско подряд. Свой же кубковый матч они выиграли по пенальти и прошли в 1/32 финала.

    На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за шесть встреч, один поединок еще она свела вничью и шесть раз терпела фиаско, забила только пять мячей.

    В прошлом сезоне обе игры между этими соперниками завершились вничью со счетом 1:1, сезоном ранее они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Малаги» дают — 4.02, ничья оценена — в 2.88.

    От данного противостояния вполне можно ждать обмена голами, ведь между собой эти соперники в последнее время неизменно огорчали друг друга, да и будут стремиться взять очки по максимуму, исходя из их плачевного турнирного положения.

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    «Сарагоса» — «Малага»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Обоюдная забивная тенденция продолжится?
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