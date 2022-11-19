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    Станут ли Фареры проблемой для Косова?

    Косово — Фарерские острова. Прогноз, ставка (к. 3.51) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Фарерские острова
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    Косово не знает поражений два последних матча
    19 ноября в Приштине сборная Косова примет команду Фарерских островов в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Косово — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    Косово
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Косово 20:00 Фарерские острова Фарерские острова
  • Лига наций УЕФА. C1
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    Косово

    Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.

    В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.

    Коэффициенты матча Косово — Фарерские острова

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  • 1.623.955.40Фрибет$40
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    Последний свой матч команда провела так себе. Сборная Косово разошелся миром с командой Армении (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Перед этим она разгромила Кипр (5:1) дома в заключительном поединке Лиги наций. Таким образом, в последних двух играх ей удалось избежать поражений.

    Фарерские острова

    Гости взяли 8 пунктов в минувшем розыгрыше Лиги наций и заняли итоговое 3-е место в таблице, поэтому остались в дивизионе C.

    Кроме победы над Литвой и ничьей с ней же, а также обыгрыша Турции дома у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом.

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    • Также островитяне проиграли туркам со счетом 0:4. Еще одну неудачу они потерпели в домашней игре с Люксембургом.

    В своем последней игре Фареры потерпели разгром от Чехии (0:5) в товарищеской встрече. До этого у них была самая длинная беспроигрышная серия с марта 2021 года.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 5,74, тогда как ничья — в 3,69.

    Наши прогноз и ставка — Косово выиграет, и в обе команды забьют за 3,51.

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    Косово — Фарерские острова: прогноз, ставка (3.51), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Станут ли Фареры проблемой для Косова?
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