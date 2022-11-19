19 ноября в Приштине сборная Косова примет команду Фарерских островов в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Косово — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.

В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.

Коэффициенты матча Косово — Фарерские острова 1X2Новым игрокам 1.623.955.40Фрибет$40

Последний свой матч команда провела так себе. Сборная Косово разошелся миром с командой Армении (2:2).

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Перед этим она разгромила Кипр (5:1) дома в заключительном поединке Лиги наций. Таким образом, в последних двух играх ей удалось избежать поражений.

Фарерские острова

Гости взяли 8 пунктов в минувшем розыгрыше Лиги наций и заняли итоговое 3-е место в таблице, поэтому остались в дивизионе C.

Кроме победы над Литвой и ничьей с ней же, а также обыгрыша Турции дома у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом.

Также островитяне проиграли туркам со счетом 0:4. Еще одну неудачу они потерпели в домашней игре с Люксембургом.

В своем последней игре Фареры потерпели разгром от Чехии (0:5) в товарищеской встрече. До этого у них была самая длинная беспроигрышная серия с марта 2021 года.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 5,74, тогда как ничья — в 3,69.

Наши прогноз и ставка — Косово выиграет, и в обе команды забьют за 3,51.