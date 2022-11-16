Косово сыграет на своем поле с Арменией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Косово — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.

В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.

Коэффициенты матча Косово — Армения 1X2Новым игрокам 1.783.704.50Фрибет$40

Последний свой матч команда также запишет себе в актив. Сборная Косово разнесла в клочья Кипр (5:1).

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Наверняка Мурики и компания как следует настроятся на этот поединок. Есть шанс проявить себя в матче с колючим оппонентом.

Армения

Армяне провалили Лигу наций. Последнее место в группе с тремя очками в активе явно дисгармонирует с задачами команды.

Вот и последний свой матч Армения провела неудачно. Поражение от Ирландии получилось весьма досадным (3:2).

До того команда умудрилась получить полную авоську от украинцев. «Желто-синие» наколотили в ворота Армении пять сухих мячей.

В этой встрече армяне постараются прервать серию неудач. Да и последняя виктория датирована еще началом июня.

Прогноз и ставка

На победу Косово в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Армении — за 3.80.

Косово имеет сложности с надежностью тылов . Армения не выигрывала почти полгода.

Обе команды наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.20.