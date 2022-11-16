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    Косово и Армения активизируются во втором тайме

    Косово — Армения. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Армения
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    Хорен Байрамян
    Косово сыграет на своем поле с Арменией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Косово — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Косово
  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Косово 20:00 Армения Армения
  • Ереван
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    Косово

    Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.

    В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.

    Коэффициенты матча Косово — Армения

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  • 1.783.704.50Фрибет$40
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    Последний свой матч команда также запишет себе в актив. Сборная Косово разнесла в клочья Кипр (5:1).

    Все прогнозы на футбол

    Наверняка Мурики и компания как следует настроятся на этот поединок. Есть шанс проявить себя в матче с колючим оппонентом.

    Армения

    Армяне провалили Лигу наций. Последнее место в группе с тремя очками в активе явно дисгармонирует с задачами команды.

    Вот и последний свой матч Армения провела неудачно. Поражение от Ирландии получилось весьма досадным (3:2).

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  • Вчера

    • До того команда умудрилась получить полную авоську от украинцев. «Желто-синие» наколотили в ворота Армении пять сухих мячей.

    В этой встрече армяне постараются прервать серию неудач. Да и последняя виктория датирована еще началом июня.

    Прогноз и ставка

    На победу Косово в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Армении — за 3.80.

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    Косово имеет сложности с надежностью тылов. Армения не выигрывала почти полгода.

    Обе команды наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.20.

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    Косово — Армения: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Косово и Армения активизируются во втором тайме
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