Косово
Косовары могут дать бой любому оппоненту. Вот только стабильности в результатах команды не просматривается.
В составе команды стоит выделить Ведата Мурики. Опытный форвард способен сделать разницу в отдельных поединках.
Коэффициенты матча Косово — Армения
Последний свой матч команда также запишет себе в актив. Сборная Косово разнесла в клочья Кипр (5:1).
Наверняка Мурики и компания как следует настроятся на этот поединок. Есть шанс проявить себя в матче с колючим оппонентом.
Армения
Армяне провалили Лигу наций. Последнее место в группе с тремя очками в активе явно дисгармонирует с задачами команды.
Вот и последний свой матч Армения провела неудачно. Поражение от Ирландии получилось весьма досадным (3:2).
До того команда умудрилась получить полную авоську от украинцев. «Желто-синие» наколотили в ворота Армении пять сухих мячей.
В этой встрече армяне постараются прервать серию неудач. Да и последняя виктория датирована еще началом июня.
Прогноз и ставка
На победу Косово в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Армении — за 3.80.
Косово
Обе команды наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.20.