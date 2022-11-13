В воскресенье, 13 ноября, в рамках 15-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Осера». Начало намечено на 15:00 по мск. «ПСЖ» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

По итогам 14 проведенных туров парижский клуб с 38 очками уверенно лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1. Причем ближайший преследователь отстает на пять баллов.

Отметим, что последнюю осечку в чемпионате Франции подопечные Гальтье допустили еще в начале октября, когда они поделили очки на выезде с «Реймсом», расписав мировую со счетом 0:0.

Коэффициенты матча ПСЖ — Осер 1X2Новым игрокам 1.129.5021.00Фрибет$40

После этого парижане сыграли вничью с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, а остальные игры все выиграли. Так, сейчас у «Пари Сен-Жермен» с учетом всех проведенных турниров шесть побед подряд.

Календарь и таблица Лиги 1

В минувшем туре парижане на выезде переиграли со счетом 2:1 «Лорьян». На своем же поле в текущем розыгрыше Лиги 1 они выиграли пять встреч при одном мировом исходе.

«Осер»

«Осер», который только вернулся в элиту французского футбола, на текущий момент идет в Лиге 1 на 15 месте, имея в активе 13 зачетных пунктов. Зону вылета клуб опережает на два очка.

В десяти последних матчах чемпионата Франции бургундцы одержали только одну победу, обыграв две недели назад в домашнем противостоянии «Аяччо» со счетом 1:0.

А в прошлом туре команде выиграть не удалось, выезд в гости к «Труа» завершился ничейным результатом 1:1. Отметим, что перед этими матчами коллектив проиграл шесть раз при двух мировых.

Вне родных стен «Осер» в этом чемпионате Франции выступает слабо, уступив в пяти поединках из семи при одной виктории и одном ничейном исходе.

Последний раз данные команды играли между собой аж в 2015 году. И тогда в финале Кубка Франции «ПСЖ» смог минимально обыграть «Осер» 1:0.

Прогноз и ставка на «ПСЖ» — «Осер»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» предлагают — 1.12.

На викторию «Осера» дают — 25.00, ничья оценена — в 12.50.

По всей видимости, парижане перед самим стартом чемпионата мира поберегут своих лидеров и сыграют в экономном режиме, что и скажется на результативности данного поединка.