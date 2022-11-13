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    «Милан» потеряет очки в матче с «Фиорентиной»?

    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Италии 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Фиорентина»
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    В семи домашних матчах чемпионата Италии «Милан» потерял очки только в игре с «Наполи»
    «Милан» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 20:00 мск. «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Ноября 2022 года
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    «Милан»

    «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков. От идущего первым «Наполи» отставание составляет уже восемь матчей.

    В начале недели «россонери» потеряли очки в гостевом матче с «Кремонезе» — встреча завершилась со счетом 0:0. Безусловно, для действующего чемпиона это провал.

    Коэффициенты матча Милан — Фиорентина

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    Кроме того, в конце октября команда Стефано Пиоли потерпела выездное поражение от «Торино» — 1:2.

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    Между этими матчами была домашняя победа над «Специей» (2:1) с решающим голом на последних минутах.

    В семи домашних матчах чемпионата Италии «Милан» потерял очки только в игре с «Наполи» (1:2).

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 14-ти матчах 19 очков.

    После не самого выразительного старта «Фиорентина» наконец-то набрала ход. Победная серия «Виолы» составляет уже пять матчей.

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    • После победы над «Специей» в конце октября команда Винченцо Итальяно выиграла у «Сампдории» и «Салернитаны».

    При этом стоит отметить, что «Фиорентина» не лучшим образом провела матчи против топ-6, проиграв «Интеру», «Лацио» и «Аталанте». Хотя были и ничьи с «Наполи» и «Ювентусом».

    «Фиорентина» забила 14 мячей в шести предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Фиорентины» — за 4.80.

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    У «Милана» никогда не бывает простых матчей против «Фиорентины», и предстоящий вряд ли станет исключением.

    Ставка — голы в обоих таймах за 1.77. «Милан» не очень убедительно провел недавние матчи в чемпионате против команд из нижней части таблицы, в том числе из-за чересчур насыщенного графика — это банальная усталость.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.32.

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    «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» потеряет очки в матче с «Фиорентиной»?
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