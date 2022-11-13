«Милан» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 20:00 мск. «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков. От идущего первым «Наполи» отставание составляет уже восемь матчей.

В начале недели «россонери» потеряли очки в гостевом матче с «Кремонезе» — встреча завершилась со счетом 0:0. Безусловно, для действующего чемпиона это провал.

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Кроме того, в конце октября команда Стефано Пиоли потерпела выездное поражение от «Торино» — 1:2.

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Между этими матчами была домашняя победа над «Специей» (2:1) с решающим голом на последних минутах.

В семи домашних матчах чемпионата Италии «Милан» потерял очки только в игре с «Наполи» (1:2).

«Фиорентина»

«Фиорентина» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 14-ти матчах 19 очков.

После не самого выразительного старта «Фиорентина» наконец-то набрала ход. Победная серия «Виолы» составляет уже пять матчей.

После победы над «Специей» в конце октября команда Винченцо Итальяно выиграла у «Сампдории» и «Салернитаны».

При этом стоит отметить, что «Фиорентина» не лучшим образом провела матчи против топ-6, проиграв «Интеру», «Лацио» и «Аталанте». Хотя были и ничьи с «Наполи» и «Ювентусом».

«Фиорентина» забила 14 мячей в шести предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Фиорентины» — за 4.80.

У «Милана» никогда не бывает простых матчей против «Фиорентины», и предстоящий вряд ли станет исключением.

Ставка — голы в обоих таймах за 1.77. «Милан» не очень убедительно провел недавние матчи в чемпионате против команд из нижней части таблицы, в том числе из-за чересчур насыщенного графика — это банальная усталость.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.32.