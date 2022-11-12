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    «Лейпциг» продлит победную серию?

    «Вердер» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат Германии 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Лейпциг»
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    Победная серия «Лейпцига» составляет пять матчей, а беспроигрышная — и вовсе 12
    «Лейпциг» сыграет на выезде против бременского «Вердера» в 15-м туре чемпионата Германии. Мат пройдет 12 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Ноября 2022 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Вердер»

    «Вердер» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

    На прошлой неделе «Вердер» с треском проиграл на поле «Баварии», пропустив шесть мячей.

    Коэффициенты матча Вердер — РБ Лейпциг

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    Зато перед этим команде Оле Вернера одержала две победы — над «Гертой» и «Шальке».

    Все прогнозы на футбол

    «Вердер» выиграл три из четырех предыдущих матчей на своем поле, в которых забил восемь мячей.

    «Вердер» ни разу не пропускал только в двух матчах текущего чемпионата Германии.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» находится на пятой строчке, набрав в 14-ти предыдущих турах 25 очков.

    Победная серия «Лейпцига» составляет пять матчей, а беспроигрышная — и вовсе 12. И на этом отрезке у него 10 побед.

    В конце октября «Лейпциг» выиграл у мадридского «Реала», а в начале ноября разгромил донецкий «Шахтер», благодаря чему вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В Бундеслиге «Лейпциг» не проигрывал с середины сентября. С тех пор было пять побед и две ничьи.

    Как ни крути, а руководство клуба четко сработало, отправив в отставку Доменико Тедеско и назначив на пост главного тренера Марко Розе.

    Прогноз и ставка

    На «Вердер» в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лейпцига» — за 1.88.

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    Команда Розе сейчас на ходу, но все-таки надо учитывать один момент. В гостях «Лейпциг» играет так себе — лишь одна победа в семи выездных матчах Бундеслиги.

    Вполне вероятно, что команда гостей все-таки выиграют, как-никак не так давно они даже у «Реала» выиграли, и все-таки лучше перестраховаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.

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    «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» продлит победную серию?
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