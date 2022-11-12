«Лейпциг» сыграет на выезде против бременского «Вердера» в 15-м туре чемпионата Германии. Мат пройдет 12 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

На прошлой неделе «Вердер» с треском проиграл на поле «Баварии», пропустив шесть мячей.

Коэффициенты матча Вердер — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 3.804.051.85Фрибет$40

Зато перед этим команде Оле Вернера одержала две победы — над «Гертой» и «Шальке».

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«Вердер» выиграл три из четырех предыдущих матчей на своем поле, в которых забил восемь мячей.

«Вердер» ни разу не пропускал только в двух матчах текущего чемпионата Германии.

«Лейпциг»

«Лейпциг» находится на пятой строчке, набрав в 14-ти предыдущих турах 25 очков.

Победная серия «Лейпцига» составляет пять матчей, а беспроигрышная — и вовсе 12. И на этом отрезке у него 10 побед.

В конце октября «Лейпциг» выиграл у мадридского «Реала», а в начале ноября разгромил донецкий «Шахтер», благодаря чему вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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В Бундеслиге «Лейпциг» не проигрывал с середины сентября. С тех пор было пять побед и две ничьи.

Как ни крути, а руководство клуба четко сработало, отправив в отставку Доменико Тедеско и назначив на пост главного тренера Марко Розе.

Прогноз и ставка

На «Вердер» в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лейпцига» — за 1.88.

Команда Розе сейчас на ходу, но все-таки надо учитывать один момент. В гостях «Лейпциг» играет так себе — лишь одна победа в семи выездных матчах Бундеслиги.

Вполне вероятно, что команда гостей все-таки выиграют, как-никак не так давно они даже у «Реала» выиграли, и все-таки лучше перестраховаться.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.