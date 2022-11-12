«Вердер»
«Вердер» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.
На прошлой неделе «Вердер» с треском проиграл на поле «Баварии», пропустив шесть мячей.
Коэффициенты матча Вердер — РБ Лейпциг
Зато перед этим команде Оле Вернера одержала две победы — над «Гертой» и «Шальке».
«Вердер» выиграл три из четырех предыдущих матчей на своем поле, в которых забил восемь мячей.
«Вердер» ни разу не пропускал только в двух матчах текущего чемпионата Германии.
«Лейпциг»
«Лейпциг» находится на пятой строчке, набрав в 14-ти предыдущих турах 25 очков.
Победная серия «Лейпцига» составляет пять матчей, а беспроигрышная — и вовсе 12. И на этом отрезке у него 10 побед.
В конце октября «Лейпциг» выиграл у мадридского «Реала», а в начале ноября разгромил донецкий «Шахтер», благодаря чему вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
В Бундеслиге «Лейпциг» не проигрывал с середины сентября. С тех пор было пять побед и две ничьи.
Как ни крути, а руководство клуба четко сработало, отправив в отставку Доменико Тедеско и назначив на пост главного тренера Марко Розе.
Прогноз и ставка
На «Вердер» в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лейпцига» — за 1.88.
Команда Розе сейчас на ходу, но все-таки надо учитывать один момент. В гостях «Лейпциг» играет так себе — лишь одна победа в семи выездных матчах Бундеслиги.
Вполне вероятно, что команда гостей все-таки выиграют, как-никак не так давно они даже у «Реала» выиграли, и все-таки лучше перестраховаться.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.