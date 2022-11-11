«Эмполи» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:45 мск. «Эмполи» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

Эта команда за выживание не борется, но и ни на что серьезное не претендует. Лишь в позапрошлом туре «Эмполи» добыл свою третью победу в чемпионате.

Минувший тур команда провела успешно. На выезде тосканцы проиграл лидеру «Наполи».

Коэффициенты матча Эмполи — Кремонезе 1X2Новым игрокам 2.303.453.00Фрибет$40

Стоит отметить, что с реализацией у коллектива все так же имеются проблемы. В 14 турах игроки «Эмполи» забили всего 10 мячей.

Все прогнозы на Серию А

В последних четырех матчах, которые пришлись на итальянское первенство, клуб потерпел три поражения при одной победе.

«Кремонезе»

Эта команда изначально виделась лишь в качестве борца лишь за выживание. Так и выходит на деле: «Кремонезе» еще не одержал ни единой победы.

В минувшем туре «Кремонезе» разжился снова баллом. На своем поле команда разошлась миром с чемпионом «Миланом» (0:0).

На сегодня у клуба серия из трех ничьих кряду, которые пришлись на Серию А. Вот уже четыре матча он не выигрывает.

Отметим опытнейшего Даниэля Чиофани. Ветеран все еще полезен у ворот соперника, хоть и забивает немного.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех же хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.