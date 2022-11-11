«Эмполи»
Эта команда за выживание не борется, но и ни на что серьезное не претендует. Лишь в позапрошлом туре «Эмполи» добыл свою третью победу в чемпионате.
Минувший тур команда провела успешно. На выезде тосканцы проиграл лидеру «Наполи».
Коэффициенты матча Эмполи — Кремонезе
Стоит отметить, что с реализацией у коллектива все так же имеются проблемы. В 14 турах игроки «Эмполи» забили всего 10 мячей.
В последних четырех матчах, которые пришлись на итальянское первенство, клуб потерпел три поражения при одной победе.
«Кремонезе»
Эта команда изначально виделась лишь в качестве борца лишь за выживание. Так и выходит на деле: «Кремонезе» еще не одержал ни единой победы.
В минувшем туре «Кремонезе» разжился снова баллом. На своем поле команда разошлась миром с чемпионом «Миланом» (0:0).
На сегодня у клуба серия из трех ничьих кряду, которые пришлись на Серию А. Вот уже четыре матча он не выигрывает.
Отметим опытнейшего Даниэля Чиофани. Ветеран все еще полезен у ворот соперника, хоть и забивает немного.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех же хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.