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    Продолжится ли мирная серия «Кремонезе»?

    «Эмполи» — «Кремонезе». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 11 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Кремонезе»
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    «Кремонезе» сыграл вничью в последних трех матчах
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 22:45 мск. «Эмполи» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Ноября 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 22:45 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Эмполи»

    Эта команда за выживание не борется, но и ни на что серьезное не претендует. Лишь в позапрошлом туре «Эмполи» добыл свою третью победу в чемпионате.

    Минувший тур команда провела успешно. На выезде тосканцы проиграл лидеру «Наполи».

    Коэффициенты матча Эмполи — Кремонезе

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  • 2.303.453.00Фрибет$40
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    Стоит отметить, что с реализацией у коллектива все так же имеются проблемы. В 14 турах игроки «Эмполи» забили всего 10 мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних четырех матчах, которые пришлись на итальянское первенство, клуб потерпел три поражения при одной победе.

    «Кремонезе»

    Эта команда изначально виделась лишь в качестве борца лишь за выживание. Так и выходит на деле: «Кремонезе» еще не одержал ни единой победы.

    В минувшем туре «Кремонезе» разжился снова баллом. На своем поле команда разошлась миром с чемпионом «Миланом» (0:0).

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  • 07/11/2022

    • На сегодня у клуба серия из трех ничьих кряду, которые пришлись на Серию А. Вот уже четыре матча он не выигрывает.

    Отметим опытнейшего Даниэля Чиофани. Ветеран все еще полезен у ворот соперника, хоть и забивает немного.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех же хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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    «Эмполи» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли мирная серия «Кремонезе»?
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